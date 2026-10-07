Mercedes unter Druck: Doch bei Elektroautos dreht sich das Bild

Mercedes-Benz hat im dritten Quartal 2026 weltweit acht Prozent weniger Pkw verkauft, während der Absatz von Elektroautos kräftig steigt.

Von Juli bis September setzte Mercedes-Benz 407.200 Pkw ab. Das waren acht Prozent weniger als im Vorjahresquartal. Hauptgrund bleibt China. Dort brachen die Verkäufe um 31 Prozent ein. Außerhalb Chinas legte der Absatz dagegen um ein Prozent zu.

Deutlich besser entwickelt sich das Geschäft mit Elektroautos. Mercedes-Benz verkaufte im dritten Quartal weltweit 68.400 vollelektrische Pkw. Das entspricht einem Plus von 61 Prozent und laut Unternehmen einem neuen Absatzrekord.

Mercedes-Benz profitiert von steigenden E-Auto-Verkäufen

Die wichtigsten Zahlen zum dritten Quartal:

407.200 verkaufte Pkw weltweit, minus 8 Prozent

China: Absatzrückgang um 31 Prozent

68.400 Elektroautos, plus 61 Prozent

Europa: E-Auto-Absatz steigt um 78 Prozent

Jeder dritte verkaufte Mercedes-Benz Pkw in Europa ist elektrisch

Der langfristige Trend bleibt dennoch schwierig. Nach einer Stagnation 2023 sank der Pkw-Absatz 2024 um drei Prozent und 2025 um weitere neun Prozent auf etwas mehr als 1,8 Millionen Fahrzeuge. Mittelfristig will Mercedes-Benz wieder rund zwei Millionen Pkw pro Jahr verkaufen. Das soll nach Unternehmensangaben vor Ende des Jahrzehnts gelingen, allerdings nicht bereits 2027.

Ich finde vor allem die Entwicklung in Europa bemerkenswert. Der starke E-Auto-Zuwachs zeigt, dass die neue Modellgeneration ankommt. Das Minus in China bleibt für Mercedes-Benz aber ein erhebliches Problem.

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