Mercedes will Probleme lösen: Personal soll mehr arbeiten
Das Management von Mercedes hat in den letzten Jahren einige Dinge komplett falsch eingeschätzt und das hat mittlerweile ernste Folgen für den Gewinn. Mit Blick auf die Krise hat Mercedes-Aufsichtsratschef Martin Brudermüller jetzt einen Vorschlag gemacht: Mitarbeitende von Mercedes könnten doch länger arbeiten.
Eine 35-Stunden-Woche sei im internationalen Wettbewerb nicht mehr zeitgemäß, entweder man kürzt die Gehälter, was aber keine gute Lösung sei, oder man denkt über eine 40-Stunden-Woche nach, so das Handelsblatt. Das sei die bevorzugte „Stellschraube“, ohne längere Arbeitszeiten ist das „System“ nicht mehr zu halten.
Mercedes hat andere Probleme
Grundsätzlich ist da schon etwas dran, denn entweder man hat einen Vorteil im Wettbewerb oder man muss mehr arbeiten, um diesen auszugleichen. Oder, und das wäre eben die andere Stellschraube, man senkt den Wohlstand. Das will aber vermutlich keiner. Aber mit 5 Stunden mehr pro Woche ist es auch nicht getan.
Marken wie Mercedes haben das Problem, dass sie sich zu sehr auf dem Erfolg in den letzten Jahren ausgeruht haben. Es bringt also nichts, wenn das Personal mehr buckelt, das hat nur einen kurzfristigen Effekt, viel wichtiger wäre es, dass man im internationalen Wettbewerb, wie der Konkurrenz in China, bessere Produkte bringt.
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Macht absolut Sinn und wird denke ich so kommen. Besser als gehaltskürzungen
Es ist schlicht und ergreifend unglaublich was für eine geballte Inkompetenz in vielen deutschen Unternehmensleitugnen rumläuft. Die Vorstände labern einen vollkommenen Blödsinn! Es geht nicht um die 35 Stunden Woche, das ist schlicht eine dumme Ausrede eines skrupellosen und inkompetenten Managers!
Es geht schlicht um Produktivität, um Lohn-Stückkosten! Darüber reder aber niemand!
Deutschland könnte seine Produktion nahezu voll automatisieren! Da spielen Lohnkosten dann kaum noch eine Rolle.
Aber man muss ja den Mythos der teuren Mitarbeiter aufrecht erhalten und der geringen Arbeitszeit um notwendige Investionen, die temporär das Ergebnis drücken, zu verschieben. Klar, wenn ich heute teure Maschinen kaufe, drückt es das Ergebnis, das drückt den Bonus und die Dividende der aktionäre. Alo´so wird keine Maschiene gekauft, sondern der Mitarbeiter am Band länger arbeiten gelassen. Das ist kostenlos.
Wahnsinnig guter Kommentar! Vor Automatisierung, da haben die deutschen Angst vor und vor KI auch und auch vor allem neuen und sei es nur ne blöde Klimaanlage oder böse Elektroautos, da wird der Kopf direkt zu gemacht.
Wenn es zu viel Nachfrage gibt, die man sonst so nicht bedienen könnte, könnte man das ja noch damit verargumentieren. Oder eben Personal aufbauen, das wäre doch die elegantere Lösung.