Mobilität

Mercedes in der Krise: Weniger statt mehr Arbeit

Oliver Schwuchow
Von
2 Kommentare

Die Krise der Automobilbranche hat die deutschen Premiummarken in diesem Jahr mit voller Härte getroffen und jetzt gilt es einen Plan für die Zukunft zu entwickeln. Bei Mercedes warf man daher als Option die 40-Stunden-Woche in den Raum.

5 Stunden mehr pro Woche sind aber keine „Stellschraube“, wie es Mercedes-Aufsichtsratschef Martin Brudermüller bezeichnete, sie lösen das Problem nicht, so Betriebsrat Michael Häberle. Er fordert das Gegenteil: Eine 30-Stunden-Woche.

Wenn Mercedes mit dem aktuellen Portfolio die Werke schon nicht auslasten kann, dann wird man es mit mehr Arbeit auch nicht machen können. Eine 40-Stunden-Woche würde aber Raum für mehr Entlassungen geben, weil weniger Mitarbeiter mehr abarbeiten können. Ich vermute, dass Mercedes auch genau das anstrebt.

Doch wenn Mercedes langfristig eine Zukunft haben möchte, dann geht das nur über Innovationen und Investitionen, nicht über den Abbau von Arbeitsplätzen und Sparmaßnahmen, so Michael Häberle weiter. Mit 5 Stunden weniger pro Woche könnte man die Beschäftigung sichern, eine Lösung ist das aber natürlich nicht.

Es geht am Ende nur mit Begehrlichkeit und Technik, die Kunden unbedingt haben wollen. Die Luxus-Strategie des Chefs war ein Fehler, den man jetzt ausbadet und die nächsten Monate werden zeigen, ob Mercedes aus dem Fehler gelernt hat.

Mobilität · 17. September 2026

Volvo will die „führende Premiummarke“ werden

Volvo hat große Pläne bis 2030, wie man heute mitgeteilt hat, es soll 13 neue Modelle in den nächsten Jahren… | mehr

mobiFlip werbefrei lesen Mit deinem Plus-Abo unterstützt du unsere Arbeit direkt. Kostenlos testen ↗
Fehler melden 2 Kommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

  1. Egghead 👋
    sagt am

    ich bezweifle, dass da jemand gelernt hat. ein VLE der ggf perfekt für Familien wäre den man mit großer Batterie mit normalem Führerschein nicht bewegen kann.

    Antworten
    1. René H. 🔱
      sagt am zu Egghead ⇡

      Was sie gelernt haben: EU-Beschluss zur Erweiterung der Gewichtsgrenzen der Klasse B für Fahrzeuge mit alternativen Antrieben auf 4,25 Tonnen. Gilt ab Ende 2027, muss noch in deutsches Recht gegossen werden. Mercedes kann sich aber darauf verlassen und die schwersten VLE dann auch hier an Klasse-B-Inhaber verkaufen.

      Was sie noch nicht gelernt haben: Ihre E-Fahrzeuge grundsätzlich leichter zu bauen. Der Maßstab ist hier Tesla, die vergleichbare Fahrzeuge meist 300-400 kg leichter hinbekommen (z.B. Vergleich Y vs. GLC).

      Antworten

Mehr entdecken
Toyota plant Änderung für die Zukunft der eigenen Autos
18.09.26 · Mobilität
GTA 6: Und was ist mit einem Online-Modus?
18.09.26 · Gaming
Die Zukunft des Opel Astra wird eine andere sein
17.09.26 · Mobilität
EU warnt China und fordert Exportgrenze bei Verbrennern
18.09.26 · Mobilität
Volvo will die „führende Premiummarke“ werden
17.09.26 · Mobilität
Kommentar: Ein paar Worte zu „Bewertungen“
17.09.26 · Gaming
Skoda Epiq wird günstiger: Zwei neue Versionen für das Elektroauto
17.09.26 · Mobilität
Schon wieder: Volkswagen kämpft mit Plattform-Problemen
17.09.26 · Mobilität
Radio in GTA 6: Rockstar kündigt „nächste Evolutionsstufe“ an
17.09.26 · Gaming
Nio hält mit Elektroautos an Europa fest, geht es aber anders an
16.09.26 · Mobilität
Du bist hier: Mercedes
mobiFlip / Mobilität / Mercedes in der Krise: Weniger statt mehr Arbeit