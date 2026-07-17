Midea PortaSplit: Erste Details zur neuen Produktgeneration für 2027

Als ich hier vor zwei Jahren die Midea PortaSplit empfahl, da war sie noch frisch auf dem Markt und eher unbekannt. Mittlerweile hat sich ein recht großer Hype um die mobile Klimaanlage gebildet und entsprechende Aktionen sind sehr gefragt.

Doch es kam auch immer wieder die Frage auf, wie es denn mit der F‑Gase‑Verordnung aussieht, denn nächstes Jahr sind synthetische Kältemittel wie R32 oder R410A in Europa in derartigen Geräten verboten.

In der PortaSplit kommt R32 zum Einsatz. Es ist also der letzte Sommer, in dem neue Geräte der aktuellen Generation im Handel landen. Wir haben einmal bei Midea nachgehakt.

Midea arbeitet an „entsprechenden Lösungen“ für die PortaSplit

Aktuell kann man die Midea PortaSplit noch ganz normal im Handel kaufen, wenn sie denn verfügbar ist, der Verkauf wird aber 2027 auslaufen. Midea hat uns auf Nachfrage bestätigt, dass ab dann nur noch Lagerbestände verkauft werden.

Wer eine PortaSplit besitzt, der muss sich keine Sorgen machen, denn „bestehende PortaSplit‑Anlagen sind von diesen Einschränkungen nicht betroffen“, heißt es uns gegenüber. Und man hat uns auch bestätigt, dass der Support (mit passenden Ersatzteilen) bestehen bleibt.

Und wie geht es nach dem 1. Januar 2027 weiter? Wenn die Lager leer sind, dann ist mit einem Nachfolger zu rechnen, denn Midea „arbeitet an entsprechenden Lösungen mit natürlichen Kältemitteln für kommende Produktgenerationen“.

Midea plant einen „nahtlosen Übergang“

Es soll einen „nahtlosen Übergang“ geben, aber wir haben noch keine technischen Details für den Nachfolger der PortaSplit von Midea bekommen. Und auch keinen Preis. Die Umstellung des Kältemittels sei aber ein „ein komplexer Prozess“. Wir gehen also davon aus (da alles teurer wird), dass der Preis etwas ansteigen wird.

Eine „verbindliche Aussage“ wollte Midea auf Nachfrage aber noch nicht abgeben, vermutlich will man die aktuelle Hitzewelle und den Hype noch nutzen, um die aktuelle Generation zu pushen. Immerhin ist Nachschub auf dem Weg nach Europa.

Was heißt das unterm Strich? Kauft ruhig die aktuelle Midea PortaSplit, ich kann diese weiterhin empfehlen und will sie auch in diesem heißen Sommer nicht missen. Der Support bleibt bestehen. Und wer lieber wartet, der dürfte 2027 eine aktualisierte Version bekommen. Wobei ich vermute, dass diese teurer wird (ein letztes Angebot der aktuellen Generation im Winter dürfte sich also lohnen).

Fragen und Antworten: mobiFlip – Midea auf den Punkt:

Ab wann gelten die EU-Vorgaben für PortaSplit mit R32?

Neue R32-Geräte sind ab dem 1. Januar 2027 von der F-Gase-Verordnung betroffen. Lagerbestände dürfen weiterhin verkauft werden.

Neue R32-Geräte sind ab dem 1. Januar 2027 von der F-Gase-Verordnung betroffen. Lagerbestände dürfen weiterhin verkauft werden. Sind bereits verkaufte PortaSplit-Geräte betroffen?

Nein. Bestehende Anlagen dürfen weiterhin betrieben, gewartet und repariert werden.

Nein. Bestehende Anlagen dürfen weiterhin betrieben, gewartet und repariert werden. Plant Midea einen Nachfolger mit natürlichem Kältemittel?

Ja. Midea entwickelt neue Produktgenerationen mit natürlichen Kältemitteln. Details und Termine stehen noch nicht fest.

Ja. Midea entwickelt neue Produktgenerationen mit natürlichen Kältemitteln. Details und Termine stehen noch nicht fest. Hat die Umstellung auf R290 Auswirkungen auf Preise?

Dazu gibt es derzeit keine verbindlichen Aussagen.

Dazu gibt es derzeit keine verbindlichen Aussagen. Worin unterscheiden sich die aktuellen PortaSplit-Modelle?

PortaSplit Cool kühlt nur, die Standard-PortaSplit kühlt und heizt, die PortaSplit E unterscheidet sich lediglich im Design.

PortaSplit Cool kühlt nur, die Standard-PortaSplit kühlt und heizt, die PortaSplit E unterscheidet sich lediglich im Design. Bleiben Service und Ersatzteile verfügbar?

Ja. Service, Ersatzteile, technischer Support und Garantieleistungen für bestehende Geräte bleiben laut Midea bestehen.

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