Tarife

Mobilfunk.de greift an: Neue 5G-Tarife ab 7,99 Euro

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Die Mobilfunkmarke Mobilfunk.de stellt ein neues 5G Tarifportfolio mit Allnet-Flats ab 7,99 Euro monatlich vor.

Der Anbieter Mobilfunk.de hat ein überarbeitetes Tarifangebot für Mobilfunkkunden veröffentlicht, das ab sofort verfügbar ist. Im Fokus stehen Allnet-Flats mit unterschiedlichen Datenvolumen sowie einheitlichen Leistungen für Telefonie und SMS. Alle Tarife sind mit einer Mindestlaufzeit von 24 Monaten verbunden und bieten eine maximale Bandbreite von 50 Mbit/s.

Tarifstruktur im neuen Mobilfunkangebot

Die neuen Angebote unterscheiden sich vor allem beim inkludierten Datenvolumen sowie beim verwendeten Netz. Während ein Teil der Tarife im Telekom-Netz realisiert wird, erfolgt die Versorgung anderer Optionen über das Vodafone-Netz. Einmalige Anschlussgebühren werden laut Anbieter nicht erhoben.

Tarifübersicht

  • 5 GB Telekom Netz 7,99 €
  • 30 GB Telekom 9,99 €
  • 50 GB Telekom 14,99 €
  • 20 GB Vodafone 7,99 €
  • 50 GB Vodafone 9,99 €
  • 75 GB Vodafone 14,99 €

Die Leistungen umfassen jeweils eine Telefon- und SMS-Flat sowie das jeweilige Datenvolumen pro Monat. Damit richtet sich das Portfolio sowohl an Nutzer mit geringem Datenbedarf als auch an Kunden mit höherem Verbrauch, die zwischen verschiedenen Netzbetreibern wählen können.

Zu mobilfunk.de →

Tarifwahl leicht gemacht – einfach Nutzungsverhalten in unserem Tarifvergleich angeben und sofort passende Angebote sehen.


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