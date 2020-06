Mobvoi: TicWatch C2+ vorgestellt

Wie angeteasert stellte Mobvoi heute mit der TicWatch C2+ den Nachfolger der TicWatch C2 vor. Die TicWatch C2+ erhielt dabei, wie ebenfalls schon vermutet, doppelt soviel Speicher (1 GB RAM) und auch der Verpackungsinhalt wurde erweitert. Der Käufer erhält zur Uhr direkt ein schwarzes Silikon- und ein Leder-Armband.

Die C2+ wird in den Farben Onyx (schwarz), Platinum (silber) und Rose Gold erhältlich sein. Als Prozessor ist weiterhin der Snapdragon Wear 2100 verbaut. Wie schon bekannt ist der 3100er einfach nicht sehr viel performanter und der erhöhte RAM verhilft dem 2100er stark auf die Sprünge.

Das 1,3 Zoll (3,3 Zentimeter) Display löst mit 360 × 360 Pixeln auf. Weiterhin verbaut wurden die üblichen Verdächtigen, wie z.B. Bluetooth v4.1, WiFi 802.11 b/g/n, GPS + GLONASS + Beidou, Herzfrequenzmesser, ein 400 mAh Akku und natürlich ist die Smartwatch IP68 zertifiziert. NFC ist auch mit an Bord und so kann mit der Uhr auch via Google Pay bezahlt werden.

Preislich liegt Mobvoi mit der Smartwach zu Verkaufsstart bei 209,99 EUR bei Amazon oder bei Mobvoi im Shop.

