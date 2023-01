Nebula Capsule 3 Laserbeamer im Test

Zum Anker Event in London letzten Jahres wurden viele schöne Sachen schon vorab angeteasert, über die man zu diesem Zeitpunkt offiziell noch nichts sagen konnte und welche dann auch erst später für die Öffentlichkeit vorgestellt wurden.

Der Nebula Capsule 3 Laserbeamer wurde Ende 2022 vorgestellt und hat es nun in meine Hände geschafft. Schon seit ca. 4 Jahren nutze ich den Nebula Capsule Max und bin von dem Konzept und dem Beamer sehr angetan. Ob der neue Nebula Capsule 3 Laser jetzt alles besser macht, werdet ihr in den kommenden Zeilen erfahren.

Lieferumfang

Abgesehen von dem obigen Inhalt auf dem Foto gibt es lediglich noch zwei kleine Heftchen in Form einer Garantiebroschüre und einer Kurzanleitung. Neben dem Papierwerk ist dann auch noch ein Netzteil mit USB-Anschluss, eine Fernbedienung, ein USB-Typ-C-Kabel und natürlich der Capsule 3 Laser selbst im Lieferumfang.

Wichtige technische Details

Bis zu 120 Zoll (ca. 3 m) möglich

Autofokus

Laser: 1080p und 300 ISO Lumen

Akku: 15.000 mAh (ca. 2.5 Stunden Abspielzeit)

Speaker: 8W Dolby Digital

Maße: 17 cm hoch und ca. 8,3 cm Durchmesser

Gewicht: 900 g

Zum Nebula Capsule 3 Laser selbst

Auf den ersten Blick ist auch der Nebula Capsule 3 Laser wieder in Form einer etwas größeren Getränkedose entwickelt worden. Verglichen mit dem Capsule Max sieht der Laser durch die roten Akzente im Design aber deutlich frischer aus. Das gefällt mir sehr gut.

Tolle Materialien lassen den Beamer hochwertig wirken und die Löcher fast komplett rundherum im Gehäuse sorgen für Lüftung und den guten Sound. Das Gewicht von knapp einem Kilogramm und der Formfaktor machen den Beamer sehr leicht transportierbar – und das ist auch so gewollt. Durch den integrierten Akku kann der Beamer ganz leicht von A nach B transportiert werden und auch auf der Terrasse ohne Stromanschluss mal ein Public-Viewing an einem schönen Sommerabend gemacht werden.

Der Ladeanschluss wurde verbessert und versteht sich nun auf USB-Typ-C. Auch Googles Chromecast ist jetzt im Beamer integriert und muss nicht mehr wie beim Capsule Max extern an den HDMI und USB-Port angehängt werden.

Hier ein Vergleich der beiden Beamer:

Die Anschlüsse auf der Rückseite haben sich in diesem Zuge natürlich auch ein wenig geändert. Wie eingangs schon erwähnt gibt es jetzt einen USB-Typ-C-Anschluss und dadurch fällt der normale Typ-A-Anschluss weg. Des Weiteren finden wir hier auch noch einen 3,5er-Klinkenstecker-Anschluss (Aux Out) und einen HDMI 2.1 Anschluss. Über den Power-Button wird das Gerät eingeschaltet (3 Sekunden drücken). Der zweite Button auf der Rückseite dient dazu, den Beamer als Bluetooth Speaker zu betreiben.

Der USB-Typ-C Anschluss dient zum Laden/Betrieb des Beamers, kann aber auch dazu verwendet werden, hierüber mittels eines USB-Sticks den Beamer mit Medien zu versorgen. Gleichzeitig ist mit Boardmitteln nicht möglich. Durch die Option den Beamer aber mittels Bluetooth, WLAN etc. zu füttern ist das für mich aber tragbar. (Wortspiel) Die Unterseite des Capsule 3 Laser ist für den guten Halt gummiert und hat mittig noch ein Stativ-Gewinde.

Auf der Vorderseite sieht man neben der Optik auch noch den Sensor für den Autofokus. Im Falle des Laser 3 ist er von Werk aus auf minimalste Bewegungserkennung eingestellt. Wird der Beamer also leicht bewegt, projiziert er ein Muster auf die (Lein)wand und stellt sich dann entsprechend danach wieder scharf und passt die Trapezkorrektur an. Das funktionierte im Alltag wirklich sehr gut, wie ich es ähnlich auch schon vom Capsule Max kenne.

Man sieht in den obigen Fotos einmal den weißen Bildschirm mit den schwarzen Mustern und anschließend, wie dann ein Film und der Startbildschirm aussieht. Ich hatte den Beamer absichtlich ungewöhnlich schräg hingestellt und zwischen Film und Startbildschirm extra noch einmal verstellt und gewackelt. Die Empfindlichkeit nach wie starker Bewegung diese Korrektur geschieht, kann über die Einstellungen des Beamers angepasst werden.

Die Bedienung des Beamers kann auf verschiedenste Weisen erledigt werden. So ist unter anderem eine Fernbedienung im Lieferumfang. Sie benötigt keinen direkten Blick-Kontakt zu Beamer und besitzt auch gleichzeitig noch einen Button für den Google Voice Assistenten, welcher ebenfalls zur Gerätesteuerung dient. Auf der Oberseite des Laser 3 ist eine Fläche mit Tasten, welche ebenfalls zur Steuerung genutzt werden können, oder man nimmt die komplette Fläche als Touchpad. Und last but not least gibt es noch die Option die Nebula Connect App auf dem Handy zu installieren und die Gerätesteuerung vom Smartphone aus zu übernehmen.

Als Betriebssystem finden wir ein Android TV 11 auf dem neuen Nebula Capsule Laser 3. Im Grunde also, wie ihr es vielleicht auch schon vom heimischen Fernseher gewohnt seid. Es ist keine eigene Oberfläche zusätzlich installiert und das Betriebssystem kann damit, ganz wie von AndroidTV gewohnt, den eigenen Vorlieben nach angepasst werden und Favoritenkanäle nach oben gepusht werden etc. Auch die Einstellungen sind einfach zu erreichen und verständlich:

Um dahin zu gelangen muss der Beamer nach dem auspacken möglichst einmal vollständig geladen werden und anschließend mit dem Wlan verbunden werden. Danach folgte in meinem Fall ein Firmware-Update für die Fernbedienung und für den Beamer selbst. Nach Kopplung mit dem Google-Konto war auch schon alles startklar und die Anpassung und Installation der Streaming- und Mediathek-Apps konnte beginnen.

Durch das aktuelle Android TV 11 als Betriebssystem wird so ziemlich jeder Streaming-Anbieter, der auch eine App im Playstore anbietet, unterstützt. Ich habe testweise so ziemlich alles aus dem Nerd-Haushalt installiert und probiert und hatte weder mit Youtube, Amazon Prime Video, RTL+, Apple TV+ noch MagentaTV und diversen Mediatheken Probleme. Lediglich Netflix stellt sich offiziell auf Beamern noch quer – das liegt aber nicht am Beamer, sondern an Netflix selbst, welches keine Beamer zertifizieren möchte.

Es gibt aber auch hier eine Möglichkeit via Nebula Play offiziell vom Beamer angeleitet doch eine Netflix-App auf den Beamer zu installieren. Die Steuerung der Netflix-Oberfläche muss dann zwar etwas umständlicher vorgenommen werden, aber es geht.

Dank AndroidTV als Betriebssystem bietet sich auch die Möglichkeit auf dem Beamer selbst Spiele zu spielen. Die meisten dürften zwar eher einfacher Natur sein, aber trotzdem sollte dies hier erwähnt sein. Ich habe mir ein Spiel aus Google Play geladen und konnte das problemlos mit der Fernbedienung spielen. Es besteht aber auch die Möglichkeit, einen extra Controller via Bluetooth zu koppeln.

Deutlich besser wird alles dann, wenn ihr via HDMI eine eurer vorhandenen Konsolen anschließt. Egal ob Retro-Games oder Playstation etc. Mit einem Beamer auf 120 Zoll (ca. 3 m) macht alles gleich nochmal mehr Spaß. :)

Die Leinwand hier entspricht 120 Zoll (ca. 3 m). Das Foto ist mit dem Handy geschossen und soll mehr die Größe und den hell erleuchteten Raum zeigen, der sonst komplett verdunkelt gewesen war. Weiter unten füge ich noch Fotos der Leinwand selbst ein.

Bild und Ton!

Aber kommen wir zu den interessanten Dingen, wenn es um einen Beamer geht. Zum einen habe ich schon ein paar günstigere Modelle testen können und oft war der integrierte Lautsprecher gefühlt schlechter, als der in meinem aktuellen Handy! Der Nebula Capsule Max machte hier schon eine Ausnahme und war eher mit einer aktuellen Bluetooth-Box in der Größe vergleichbar.

Der Nebula Capsule 3 Laser reiht sich hier direkt ein. Allerdings gefühlt nicht besser – eher gleich gut. Was aber am Ende für mich absolut gut ist. Von etwaigem Dolby und Diesdas möchte ich bei Lautsprechern in dieser Größenordnung nicht reden. Mehr als Marketing-Blabla ist das in meinen Augen – bzw. Ohren – nicht.

Vergleiche ich die Qualität der Projektion dagegen ist der Laser-Beamer dem „alten“ Modell deutlich voraus! Während ich beim Max Abends trotzdem noch den Rollladen heruntermachen musste, kann ich in Sachen Helligkeit mit dem Laser zumindest Abends den Rollladen durchaus oben lassen. 300 ISO Lumen sind schon eine tolle Sache. Auch die 1920 × 1280 mit 60 fps sind nicht nur auf dem Papier vorhanden, sondern zeigen tolle Details auf der Leinwand.

Fazit zum Nebula Capsule 3 Laserbeamer

Verglichen mit dem alten Capsule Max (Testbericht) ist der Nebula Capsule 3 Laser ein großer Schritt nach vorne und macht sehr viel Spaß! Mit schlappen 899,- EUR abzüglich aktuell 100 EUR Rabatt-Aktion auf Amazon ist er aber auch mit 799,- EUR nicht gerade ein Schnäppchen, wenn es um Beamer geht.

Vorteile wie die Portabilität liegen auf der Hand, aber sollte das in eurem Fall nicht zwingend vonnöten sein, dann gibt es sicher günstigere Alternativen. Wer aber beispielsweise geschäftlich viel unterwegs ist und dabei seine Präsentationen immer und überall zeigen möchte, oder eben auch problemlos mal auf der Terrasse oder im Hobby-Raum TV schauen möchte (Magenta TV oder über die Fritz!Box und Kabel fernsehen etc.), eventuell Grafiken an die Wand projizieren und nachmalen möchte, in verschiedenen Räumen ganz easy und schnell mal (auch in 120 Zoll Größe!) das Multimedia-Programm genießen möchte, oder was auch immer – der dürfte mit dem Nebula Capsule 3 Laser sicher nichts falsch machen.

Mir persönlich gefällt die Bildqualität sehr und ich möchte den kleinen Racker nicht mehr missen.

Wertung des Autors

Michael Meidl bewertet Produkt oder Dienst mit 4.5 von 5 Punkten.

