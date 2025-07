Apple iPhone 17 Pro bringt zwei Änderungen mit

Apple wird mit dem iPhone 17 Pro vermutlich das Design der Kamera auf der Rückseite ändern, die Renderbilder machen seit Wochen die Runde und sind soweit bekannt. Doch es gibt angeblich noch zwei Änderungen.

Zum einen ist mal wieder von einem Gehäuse aus Aluminium die Rede, da gab es letztes Jahr schon Ungereimtheiten. Mit „Majin Bu“ und „Sonny Dickson“ gibt es jetzt aber zwei neue Quellen, die mit ihren Leaks in eben diese Richtung gehen.

Apple wird aber nicht das komplette Gehäuse aus Aluminium fertigen können, das geht nicht, da man sonst nicht mehr kabellos laden könnte. Es gibt also eine kleine Glasfläche auf der Rückseite und dadurch verschiebt sich auch das Apple-Logo.

Es ist unklar, ob man die Glasfläche optisch sieht, aber vermutlich schon, so ganz wird man das nicht verstecken können. Falls das also stimmt, und es gibt immer mehr Cases, die das andeuten, dann sieht das iPhone 17 Pro so auf der Rückseite aus.

