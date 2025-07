Polizeialarm auf dem Handy – NINA warnt jetzt direkt

Mit dem Update auf Version 3.6.0 erhält die Warn-App NINA einige neue Funktionen. So werden erstmals Polizeiwarnungen über einen eigenen Kanal in der App ausgespielt.

Nutzer können dort gezielt Meldungen der Polizei empfangen. Im neu geschaffenen Informationsbereich „Polizeitipps“ gibt es ergänzend dazu Hinweise zu aktuellen Kriminalitätsformen sowie Verhaltensempfehlungen für den Alltag. Zur Thematik wurde kürzlich angekündigt:

Die bereits vorhandenen Warnbereiche Bevölkerungsschutz-Warnungen, Wetterwarnungen und Hochwasserinformationen werden künftig um den neuen Warnbereich Polizei-Warnungen erweitert. Hier erhalten Nutzerinnen und Nutzer der Warn-App zukünftig polizeiliche Warnmeldungen in den Einstufungen: Polizei – Lebensgefahr, P olizei – Bedrohung und Polizei – Warnung in der Warnkategorie Gewalttaten und Angriffe. Das BBK hat die Bezeichnungen der polizeilichen Warnereignisse in enger Abstimmung mit den Bundesländern und dem BKA festgelegt.