E-Auto-Neuzulassungen: VW ID.3 an der Spitze

Im Juni 2025 kam es bei den Neuzulassungen in zwei Fahrzeugsegmenten zu einem Wechsel an der Spitze: Der Hyundai i10 war das zulassungsstärkste Modell im Segment der Minis, während der BMW 5er in der oberen Mittelklasse vorne lag. In allen anderen Segmenten blieben die zulassungsstärksten Modelle gegenüber dem Vormonat unverändert. Eine detaillierte Übersicht wird zeitnah im Produktkatalog der Behörde veröffentlicht.

Veränderungen bei alternativen Antriebsarten

Bei den Neuzulassungen nach Antriebsart kam es in drei Kategorien zu einem Modellwechsel: Der VW ID.3 war führend bei den vollelektrischen Fahrzeugen (BEV), der Toyota Mirai bei den Fahrzeugen mit Brennstoffzelle (bei nur 16 Zulassungen) und der Toyota Yaris bei den Hybriden ohne Plug-in-Technologie.

Bei den anderen Antriebsarten blieben die Modelle des Vormonats vorne: der VW Tiguan bei den Plug-in-Hybriden, erneut der Toyota Yaris bei den Vollhybriden und der Dacia Sandero bei den gasbetriebenen Fahrzeugen. Für wasserstoffbetriebene Fahrzeuge wurden keine Neuzulassungen verzeichnet.

Die Nummer 1 der alternativen Antriebe im Juni 2025

Neuzulassungen insgesamt: 256.193 Fahrzeuge (100,0 %, -13,8 % im Vergleich zu Juni 2024)

Elektro (BEV): 47.163 Fahrzeuge (18,4 %, +8,6 %) Nummer 1: VW ID.3 – 2.521 Zulassungen (5,3 % Anteil innerhalb der Antriebsart)

Plug-in-Hybrid: 25.608 Fahrzeuge (10,0 %, +66,4 %) Nummer 1: VW Tiguan – 1.517 Zulassungen (5,9 % Anteil innerhalb der Antriebsart)

Brennstoffzelle: 19 Fahrzeuge (0,0 %, +46,2 %) Nummer 1: Toyota Mirai – 16 Zulassungen (84,2 % Anteil innerhalb der Antriebsart)

Elektro-Antrieb zusammen: 72.790 Fahrzeuge (28,4 %, +23,8 %)

Hybrid (ohne Plug-in): 73.332 Fahrzeuge (28,6 %, +1,0 %) Nummer 1: Toyota Yaris – 2.683 Zulassungen (3,7 % Anteil innerhalb der Antriebsart)

darunter Voll-Hybrid: 12.222 Fahrzeuge (4,8 %, -2,2 %) Nummer 1: Toyota Yaris – 2.636 Zulassungen (21,6 % Anteil innerhalb der Antriebsart)

Gas (insgesamt): 1.346 Fahrzeuge (0,5 %, -8,2 %) Nummer 1: Dacia Sandero – 620 Zulassungen (46,1 % Anteil innerhalb der Antriebsart)

Wasserstoff: keine Neuzulassungen registriert

Alternative Antriebe insgesamt: 147.468 Fahrzeuge (57,6 %, +11,0 %)

Die Daten stammen von Kraftfahrtbundesamt, und können dort im Detail eingesehen werden.

