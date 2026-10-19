Gaming

Neue Xbox-Generation: Microsoft könnte an einem Laufwerk festhalten

Oliver Schwuchow
Von
Xbox Series X Controller Header

Sony dürfte sich bei der PlayStation 6 sicher von einem Laufwerk trennen, oder es maximal extern anbieten. Ab 2028 verkauft man jedenfalls keine Disc-Spiele mehr, alles andere wäre also unlogisch. Microsoft geht aber vielleicht einen anderen Weg.

Dort sucht man einen neuen „Xbox Games Supply Strategist“ für die Xbox-Sparte, der „die Markteinführung von physischen Xbox-Spielen“ koordinieren soll. So eine Stelle würde man wohl nicht ausschreiben, wenn es keine Discs mehr geben würde.

Ich kann mir aber irgendwie nicht vorstellen, dass Microsoft, die mit der Series S schon eine rein digitale Konsole haben und die Xbox Series X sogar als rein digitale Version (teilweise) angeboten haben, in Zukunft auf Discs setzt, wenn man beim PC schon jetzt digital unterwegs ist und Sony diesen Weg mit der PlayStation 6 geht.

Es dürfte in Zukunft auch recht umständlich und teuer sein, wenn man noch ein Laufwerk einkaufen und Discs produzieren lassen muss. Aber es ist eine offizielle Stellenausschreibung von Oktober 2026, ganz ausgeschlossen ist das also nicht.

Kommentar · 18. Oktober 2026

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