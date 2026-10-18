Mein Tipp der Woche: Artikel über die Entwicklung von GTA 6

Es gab diese Woche mal wieder viele neue Details, offizielle und inoffizielle, rund um GTA 6 und in einem Monat geht es los. Neben dem Launch Trailer, mit dem ich noch nicht so früh gerechnet hätte, fand ich aber vor allem einen Artikel bei Bloomberg interessant, der auch für zwei Meldungen bei uns diese Woche sorgte.

Jason Schreier war bei Rockstar eingeladen und hat für Bloomberg Bussinesweek den Artikel „The Making of Grand Theft Auto VI“ veröffentlicht, der für mich der bisher beste Artikel (von einem Medium, das von Rockstar vor dem Launch bisher eingeladen wurde) ist. Vor allem, das es eher um Hintergrundinformationen geht.

Mich interessiert zwar auch das Gameplay und die Musik, aber ich finde vor allem auch einen Blick hinter die Kulissen spannend. So wirklich neu sind die meisten Details nicht, aber Jason Schreier hat das wirklich gut aufbereitet und geschrieben (auch wenn ich ihn erstaunlich unkritisch fand, vielleicht weil er eingeladen war).

PS: Der Artikel steckt hinter einer Bezahlschranke, er hat aber wohl einen Link bei Bluesky geteilt, mit dem man diesen Beitrag auch kostenlos durchlesen kann.

Was ist „Mein Tipp der Woche“?

Was ist „Mein Tipp der Woche“? Das ist eine persönliche Reihe von mir, in der ich einmal pro Woche einen Tipp abgeben möchte. Es ist in der Regel ein „Produkt“, mit dem ich mich gerade aktiv beschäftige und welches ich hier empfehlen möchte.

Das kann eine Serie sein, das kann ein Video bei YouTube sein, das kann ein Spiel sein, ein Kopfhörer, ein Auto, ein Armband, eine Aktivität, eine App, alles. Und es muss nicht aktuell sein, manchmal werde ich sogar sehr alte Dinge empfehlen.

Hier geht es zur letzten Ausgabe.

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