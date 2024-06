Neuen Serien und Filme: Das gibt es bei Sky und WOW im Juli 2024

Wir nähern uns dem Ende des Monats und das bedeutet, dass die Highlights für den kommenden Monat kommen. Heute geht es um Sky, die ja nicht nur Sky als Marke bewerben müssen, sondern zusätzlich WOW als Streamingdienst haben.

Es ist ein ruhiger Monat, wobei ich Die Tribute von Panem: The Ballad of Songbirds and Snakes im Kino gesehen habe, meine Frau ist ein Fan der Reihe, und diesen gar nicht mal so schlecht fand. Kann man machen, nur leider nicht in 4K HDR bei Sky.

Natürlich müsst ihr ein Abo bei Sky/WOW buchen, um das alles sehen zu können.

Serien, Shows und Dokumentationen

Reeperbahn Spezialeinheit FD65 S1 (3.7.)

Kryptowährungen: Der ultimative Ratgeber (5.7.)

Casey Anthony: Where the Truth Lies S1 (16.7.)

Jaguar Tagebücher S1 (16.7.)

The Equalizer S4 (18.7.)

Beschuldigt – Die Pädophilie-Lüge von Hampstead (18.7.)

Resident Alien S3 (18.7.)

Lennox Lewis: The Untold Story (19.7.)

Die geheime Welt der Klänge mit David Attenborough S1 (21.7.) – Sky Original

Deadly Mission Shark – Rettet die Haie S1 (22.7.)

Law & Order S23 (23.7.)

Law & Order Organized Crime S4 (23.7.)

Animal Park: Zoo-Geschichten aus Longleat S17 (24.7.)

Bad Host: Hunting the Couchsurfing Predator S1 (25.7.) – Sky Original

Filme

Bonus Track (3.7.) – Sky Original

Raus aus dem Teich (4.7.)

Dear David (8.7.)

Skatergirls – Get Up (11.7.)

Retribution (12.7.)

Masquerade – Ein teuflischer Coup (13.7.)

Die Tribute von Panem: The Ballad of Songbirds and Snakes (19.7.)

The Painter (20.7.)

Rogue Agent (25.7.)

Silent Night – Stumme Rache (26.7.)

Mean Girls – Der Girls Club (26.7.)

