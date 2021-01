Nintendo Game Boy Advance SP aufgebohrt

Auf meinem Wunschzettel für Weihnachten standen natürlich wieder ein paar Nerd-Dinge. Ich hatte irgendwo mal gelesen, dass man mittlerweile einen Game Boy Advance (SP) mit einem coolen Display ausstatten kann. Dabei wird die Anzeige deutlich kontrastreicher und schaut insgesamt einfach mehr nach 2021 statt aus den 90ern aus.

Wenn ich das richtig im Kopf habe, stammt das Display aus einem Blackberry – aber das soll am Ende egal sein. Am Display selbst ist mittlerweile noch eine kleine Platine angebracht, die dann die Einstellung der Helligkeit speichert usw. Der gesamte Einbau ist auch machbar, sofern man keine zwei linken Hände hat und somit war es definitiv an der Zeit diesen Schritt zu tun.

Nachdem mein hellblaues Gehäuse irgendwie auch schon sehr verranzt war, habe ich mir für unter 20 EUR ein transparentes Case aus Amazon (ca. 15,- EUR) ausgesucht und so gab es am Ende einen frischen Look inkl. coolem Display. Wie man beim Umbau vorgeht, könnt ihr folgend in Kurzform lesen…

Im Grunde braucht man keine großen Video-Tutorials, da einfach eine Schraube nach der anderen entfernt werden muss. Man benötigt allerdings auf jeden Fall einen Tri-Wing-Schraubendreher, da Nintendo keine normalen Kreuzschrauben nutzt. Ich persönlich empfehle euch, die Schrauben in der Form der Löcher anzuordnen, sodass ihr am Ende noch wisst, welche (evtl. kürzere) Schraube in welches Loch gehört.

Dann muss der Akku raus, das Spiel raus und schon kann die wilde Schrauberei losgehen. Das Case ging recht einfach – lediglich das rausfriemeln der alten Scharniere und einstöpseln ins neue Gehäuse war etwas tricky.

Das Display habe ich mir bei Steuerkreuz gekauft. Es war selbst über die Weihnachtsfeiertage in wenigen Tagen da. Wer mehr Zeit hat, kann das Display auch über AliExpress oder solche Shops erwerben. Dabei spart man sich ein paar Kreuzer, muss aber auch länger darauf warten.

Sieht schlimmer aus, als es am Ende war. Die beiden roten Schraubendreher waren beim Case dabei. Einmal Kreuz und einmal Tri-Wing.

Für das Display muss man im Deckel eine Seite der Rückseite etwas abschmirgeln. Sonst ist das Display zu groß. Ich habe meinen kleinen orangenen “Mini-Dremel” genommen und so ging das ratzfatz.

Das Display kann auf zwei Arten montiert werden. Einmal ohne Lötarbeit und einmal mit. Ohne Löten ist die Helligkeit auf voller Stärke fixiert. Das ist Abends auf der Couch oder im Bettchen deutlich zu hell.

Deshalb hab ich den GBA SP nach einem Tag noch einmal auseinander gebaut und das beiliegende Kabel einmal mit der Platine (roter Punkt unten) und einmal am Flachband selbst (dort gibt es einen extra Lötpunkt) verbunden. Man braucht ruhige Hände, aber selbst meine Wurschtgriffel haben es am Ende hinbekommen.

Jetzt wieder alles umgekehrt zusammenschrauben und schon kann der Spaß wieder losgehen. In meinem Fall fehlte im Lieferumfang der dünne Schaumstoff, welcher zwischen Display und Rückseite gehört und ich hatte testweise dünne Filzgleiter eingelegt.

Hier muss man natürlich aufpassen, dass man nichts zu dickes nimmt. Nachdem ich den GBA SP aber ja sowieso am nächsten Tag nochmal aufschrauben wollte, konnte dort dann dünner Schaumstoff (lag einer alten Grafikkarte bei) zurechtgeschnitten und eingelegt werden.

Ich persönlich bin angenehm überrascht, wie gut der GBA SP mit dem transparenten Case aussieht. Das Original-Display wirkt verglichen mit dem neuen vollkommen Kontrastlos und ausgewaschen und es ist eine wahre Freude mit dem neuen Display zu zocken! Der Umbau ist also definitiv zu empfehlen.

Wer schon einen Game Boy sein Eigen nennt, sollte sich unbedingt mal die mittlerweile verfügbaren Mods ansehen. Eventuell ist auch für euch was dabei?

