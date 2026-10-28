Gaming

Nintendo stellt Pokémon-Spiel für Smartphones ein

Oliver Schwuchow
Von

Nintendo wollte vor ein paar Jahren eine große Smartphone-Offensive mit Spielen und diesen Bereich als lukratives Standbein aufbauen, weil man mit der Wii U den bisher größten Flop der hauseigenen Konsolen auf den Markt gebracht hat.

Doch dann kam der unerwartet große Erfolg der Switch und so brachte Nintendo mit Partnern nur noch lieblose Smartphone-Spiele auf den Markt, die nichts mit den tollen Spielen der Konsolen zu tun hatten und oft nur deren Namen nutzten.

Selbst die beliebtesten Namen von Nintendo funktionieren mobil nicht, weil es aber am Ende nicht nur der Name, sondern auch das Spiel selbst ausmacht. Und 2027 ein weiteres Spiel einkassiert, am 23. März endet nämlich Pokémon Unite.

Das Pokémon-Spiel erschien 2021 für Smartphones und die Switch und da man es offline nimmt, wird auch die Switch-Version einkassiert. Das Live-Service-Prinzip ist also gescheitert. Ich kann nicht viel dazu sagen, ich habe es noch nie gezockt.

Gaming · 27. Oktober 2026

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