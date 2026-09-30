Nintendo stellt mobiles Mario Kart final ein

Das Ende von Mario Kart Tour kommt nicht überraschend, genau genommen hat es Nintendo vor Wochen klar kommuniziert und das Datum genannt, aber da noch ein Event gefeiert wurde, hatten einige die Hoffnung, dass der Racer erhalten bleibt.

Das tut er nicht, ab sofort war es das und das mobile Mario Kart ist Geschichte. Es ist eines von vielen mobilen Projekten von Nintendo, bei denen man eine gute und bekannte Marke nur halbherzig auf Smartphones portierte, um die Spiele auf den Konsolen nicht in Gefahr zu bringen. Ein echtes Mario Kart ist wesentlich (!) besser.

Nintendo hält mobile Spiele klein

Für mich der Hauptgrund, warum ich in all den Jahren, obwohl ich ein Fan von den Nintendo-Marken bin, nie mit den mobilen Spielen warm wurde. Sie wirkten immer wie lieblose Kopien, die man künstlich einschränkt. Daher scheiterten sie bisher fast alle und selbst Blockbuster wie Mario Kart funktionieren auf diesem Weg nicht.

Nintendo wollte nach dem Flop der Wii U eigentlich eine gute Basis mit Spielen auf Smartphones aufbauen. Als dann aber der überraschend große Erfolg der Switch kam, die ja auch mobil ist, änderte man die Strategie und bevorzugte die Switch.

Kann ich gut verstehen, immerhin verdient Nintendo damit mehr Geld und hat vor allem die Kontrolle, aber man muss sich dann auch nicht wundern, wenn ein Mario Kart auf der Konsole eines der meistverkauften Spiele aller Zeiten ist und ein Mario Kart für Smartphones scheitert. Das war es also mit Mario Kart für Smartphones.

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