Nintendo Switch 2 mit OLED-Display könnte Ende 2027 kommen

Nintendo wiederholt mit der Switch 2 das Muster der Switch 1, die mittlerweile die erfolgreichste Konsole von Nintendo ist, das wundert uns also nicht. Bei der ersten Switch sorgte vor allem das Upgrade mit OLED-Display für einen weiteren Push.

Nintendo Switch 2 mit OLED-Display

Daher erwägt Nintendo diesen Schritt auch bei der Switch 2, wie ZDNet erfahren hat. Eine finale Entscheidung steht noch aus, soll aber bis Ende des Jahres fallen.

Sollte sich Nintendo dafür entscheiden, dann ist mit einer Serienproduktion gegen Ende 2027 zu rechnen, vielleicht auch erst Anfang 2028. Nintendo hat wohl wieder Samsung Display kontaktiert und plant ein 8 Zoll großes OLED-Display mit 1080p.

Das Panel soll die Spezifikationen des LC-Displays der Switch 2 haben, also nicht nur die gleiche Größe und Auflösung, sondern auch 120 Hz. Mit der Qualität von Samsung Display ist so ein Display nicht günstig, diese Version dürfte also etwas teurer als die normale Switch 2 sein, die ab Herbst übrigens 500 Euro kosten wird.

Die teuerste Switch aller Zeiten

Angeblich bereitet die aktuelle Preisentwicklung noch Sorgen, denn ein OLED-Display ist teurer im Einkauf, aber dieses Bauteil ist nicht von der Speicherkrise betroffen, so könnte Nintendo die Switch 2 also attraktiver machen, gleichzeitig mehr verlangen, die Nachfrage steigern, ohne aber viel mehr dafür zu bezahlen.

Die Nintendo Switch OLED kam mit einer 60 Euro teureren UVP auf den Markt, so viel kostet ein OLED-Display aber nicht mehr im Einkauf. Und es würde mich nicht wundern, wenn eine Nintendo Switch 2 OLED am Ende etwa 100 Euro teurer ist.

Apropos, letztes Jahr haben wir gehört, dass Samsung Display selbst ein Interesse an so einer Partnerschaft hat und ein OLED-Display bei Nintendo pusht, vielleicht gibt es also einen guten Preis im Einkauf. Ich hoffe, dass so eine Switch 2 kommt, denn das Display ist für mich eigentlich der einzige Kritikpunkt bei der Konsole.

Mal vom aktuell eher mangelhaften Angebot der Spiele abgesehen.

Das Problem einer Switch 2 OLED

Das Problem ist nur, wenn es wirklich bis 2028 dauern sollte, dass wir dann schon eine PlayStation 6 und die neue Xbox haben oder kurz davor stehen und die Switch 2 schon wieder viel veraltet mit Blick auf die Leistung wäre. Bei der Switch OLED war einst ein Hardware-Sprung geplant, aber sie verkaufte sich auch ohne gut.

Ich gehe also nicht davon aus, dass Nintendo auch neue Hardware plant.

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