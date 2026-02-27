Wind und Welle: Neues Pokémon kommt erst 2027

Gaming

Braubel, Pomfifi und Gekkua werden euch 2027 auf der Nintendo Switch 2, und auch nur auf der neuen Konsole, begrüßen und durch ein neues Abenteuer in Wind und Welle begleiten. Ein konkretes Datum für das Spiel wurde nicht genannt.

Man lässt sich also etwas mehr Zeit, was gut ist, aber ich glaube eher, dass man GTA 6 aus dem Weg gehen möchte. Grafisch sieht das nämlich durchaus besser als bisher aus, aber wir wissen, dass Game Freak viel mehr könnte – wenn man will.

Vielleicht habe ich nach den letzten Flops bei Pokémon auch etwas zu viel von der Reihe mit der neuen Generation erwartet und ich weiß, Grafik ist nicht alles, ich erhoffe mir vor allem wieder mehr Liebe zum Detail und Arbeit bei den Texturen.


