Gaming

Kurz vor dem Zelda-Remake: Die Nintendo Switch 2 wird teurer

Oliver Schwuchow
Von

Nintendo hat schon im Frühjahr bestätigt, dass man den Preis der Switch 2 mit Blick auf die Speicherkrise anheben muss. Aber man wollte noch den Sommer abwarten und entschied sich dazu, dass die Preiserhöhung ab Herbst greift.

Genau genommen wird man die UVP am 1. September anheben, also in genau 12 Tagen. Dann zahlt man 499,99 Euro für eine Nintendo Switch 2 in Deutschland.

Schaut man im freien Handel, dann kann ich mir aber nur schwer vorstellen, dass Nintendo diesen Preis halten kann. Im eigenen Shop, ja, aber ich bin gespannt, ob Drittanbieter mitziehen (wobei die Switch 2 aktuell bei Amazon ausverkauft ist).

Die Nachfrage nach der Nintendo Switch 2 geht jedenfalls schon zurück und eine Preiserhöhung ist da auch nicht förderlich. Wir werden sehen, ob andere Shops mitziehen und wo sich der Preis der Konsole am Ende einpendelt. Ohne ein stärkeres Lineup, und ein Zelda-Remake alleine reicht nicht, wird es aber schwierig.

Gta 6 Jason Duval
Gaming · 20. August 2026

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