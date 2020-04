Nokia 2.3: Rollout des Updates auf Android 10 gestartet

HMD Global versorgt nun auch das Nokia 2.3 mit der aktuellen Android-Version Android 10. Ab sofort wird in vielen Ländern ein entsprechendes OTA-Update verteilt – Deutschland ist vorerst allerdings noch nicht dabei.

Anfang des Jahres vorgestellt, wurde das Nokia 2.3 zu Beginn noch mit Android 9.0 Pie ausgeliefert. Nun findet mit einem neuen Update endlich die aktuelle Android-Version namens Android 10 ihren Weg auf das aktuelle Einsteiger-Smartphone von HMD Global.

Seit dem gestrigen Tag verteilt der Hersteller das Update auf Android 10 für das Nokia 2.3. Dieses bringt zahlreiche Neuerungen mit sich. Darunter befinden sich beispielsweise ein systemweiter Dark Mode, die neuen Smart Replies und die überarbeitete Gestensteuerung. Außerdem dürfte ein neuer Sicherheitspatch mit an Bord sein – mit etwas Glück jener aus April.

Update noch nicht in Deutschland

Wie so oft wird das Update in mehreren Etappen verteilt. In der sogenannten ersten Welle werden die Geräte in 40 Ländern die Aktualisierung erhalten. Deutschland ist allerdings anscheinend erst in der zweiten Welle an der Reihe – in der Auflistung wird unsere Nation nämlich nicht aufgeführt.

Somit müssen sich die Nutzer hierzulande noch etwas gedulden. Viel länger als 1-2 Wochen dürfte es allerdings nicht mehr dauern, bis auch in Deutschland das Nokia 2.3 auf Android 10 aktualisiert werden kann.

