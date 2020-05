Nokia 5.1 Plus: Rollout des Android 10 Updates gestartet

Nokia 5.3 ab 20. Mai in Deutschland erhältlich

HMD Global bietet das Nokia 5.3 nun auch in Deutschland an. Das Mittelklasse-Smartphone ist ab dem 20. Mai zum Preis von 209 Euro erhältlich. Rund zwei Monate nach seiner Ankündigung startet das Nokia 5.3 am 20. Mai in den deutschen…18. Mai 2020 JETZT LESEN →