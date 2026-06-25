Nothing: So sieht das Nothing Phone 4b aus

Für den 7. Juli hat das Unternehmen Nothing ein kleines Event geplant, bei dem es das neueste Smartphone-Modell namens Nothing Phone 4b im Mittelklasse-Segment vorstellen wird. Wie üblich und zuletzt auch beim Nothing Phone 4a präsentiert das Unternehmen das neue Modell gerne bereits vorab – so auch in diesem Fall.

Tausche ein „a“ gegen ein „b“

Das Nothing Phone 4b reiht sich in die typische Designsprache von Nothing ein und soll sich als günstiges Modell unterhalb des Nothing Phone 4a und 4a Pro positionieren. Auf dem ersten Bild erinnert mich das Smartphone sehr stark an die CMF-Modellreihe – Glyph Bar mal ausgenommen.

Es könnte durchaus als Nachfolger des CMF Phone 2 Pro dienen. Dieses wird bekanntlich aber nicht mehr auf den Markt kommen, da der „CMF-Standard” aufgrund der RAM/Speicher-Krise nicht mehr preislich gehalten werden konnte.

Bisher sind keine offiziellen technischen Daten zum Nothing Phone 4b bekannt. Man kann jedoch davon ausgehen, dass der Prozessor ein Snapdragon 6 Gen 4 sein wird. Mehr Details wird es wohl erst auf dem Event – oder in den nächsten Tagen geben.

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