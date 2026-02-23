Nothing: So sieht das Nothing Phone 4a aus

Grundsätzlich verfolgt das Unternehmen Nothing bei der Produktenthüllung die berühmte Salami-Taktik – nach und nach werden Details veröffentlicht, bis schließlich die finale Ankündigung erfolgt. Dieses Mal geht man anders vor und zeigt nun offiziell das finale Design des Nothing Phone 4a, bevor die vierte Generation, die wahrscheinlich auch ein Nothing Phone 4a Pro umfassen wird, am 5. März in einem Event vorgestellt wird.

Glyph Interface, Progress, Matrix und jetzt Glyph Bar

Das Design ist wieder einmal Nothing-typisch und orientiert sich klar an der Designsprache der A-Generation der Nothing-Smartphones. Anstelle der Glyph-Matrix des Nothing Phone 3 kommt eine Glyph-Bar mit neun individuell steuerbaren Mini-LEDs zum Einsatz. Nothing wird diese Glyph-Bar sehr wahrscheinlich erneut zur Anzeige von Benachrichtigungen, wie etwa Anrufen, Nachrichten, Klingeltönen und dem Ladezustand, nutzen – ähnlich wie beim Nothing Phone 1, Nothing Phone 2, Nothing Phone 3a und Nothing Phone 3a Pro.

Bisher sind keine offizielle technischen Daten zum Nothing Phone 4a bekannt. Man kann davon ausgehen, dass der Prozessor ein Snapdragon 7 Gen 4 sein wird und es sich somit um ein solides Leistungsupdate zur dritten A-Generation handelt. Ein Speicher von 128/256 GB mit 8, 12 oder sogar 16 GB Arbeitsspeicher gilt als sicher. Preislich wird bekanntermaßen mit einem Anstieg gerechnet.