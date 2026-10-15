Die Apple Home Collection dürfte auch nach Deutschland kommen

Apple kündigte diese Woche nicht nur eigene Produkte an, man präsentierte auch die Apple Home Collection. Das sind Produkte für Smart Home, die man mit einem Partner entwickelt hat, wie beispielsweise LG. Und es geht auch noch 2026 los.

Zum Start wird es die Produkte aber nur in den USA geben, wo 2027 laut LG noch mehr Produkte folgen. Doch auch Europa ist mit dabei, so LG, im Dezember wird man auch zwei Kameras in Großbritannien kaufen können, wie man verraten hat.

Und Deutschland? Hier folgen „Informationen zu einer möglichen Verfügbarkeit im deutschsprachigen Raum (…) zu einem späteren Zeitpunkt“. Klingt so, als ob wir die Neuheiten auch bekommen, aber vermutlich erst irgendwann im Frühjahr 2027.

Eine Übersicht der ersten Produkte der Apple Home Collection gibt es auf der US-Seite von Apple, mit Preisen. Ich bin gespannt, ob man diese Produkte so teuer verkaufen kann, wenn es kein Apple-Logo gibt. Das sagt LG zur Partnerschaft:

LG und Apple haben die neuen Produkte bereits ab der frühen Produktplanung gemeinsam entwickelt. Die Zusammenarbeit umfasst Hardware, Software und das Nutzungserlebnis. Ziel ist ein konsistentes Smart-Home-Erlebnis, das Einrichtung und Steuerung vereinfacht, statt einzelne Geräte lediglich über eine Plattform miteinander zu verbinden.

mobiFlip werbefrei lesen Mit deinem Plus-Abo unterstützt du unsere Arbeit direkt.

Kostenlos testen ↗