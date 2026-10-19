Smart Home

Codename „J595“: Das plant Apple für 2027

Oliver Schwuchow
Von
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Der HomeView ist nur der Anfang der smarten Speaker mit Display bei Apple, so Mark Gurman in seinem Newsletter für Bloomberg. Man wird 2027 (es könnte auch 2028 werden, das ist noch nicht ganz klar) eine bessere Version nachreichen.

Diese kommt mit 9 Zoll statt 7 Zoll bei der Displaygröße daher und hat vor allem einen „Roboterarm“, der sich um 360 Grad drehen kann und einem im Raum folgt. Unklar ist, wie Produkt „J595“ heißt, HomeView Max oder Ultra wären eine Option.

Laut Quelle ist dieser zweite HomeView kein Nachfolger für die kommende Version, die im November erscheint, sondern eine Version, die sich technisch (und vor allem preislich) darüber positioniert. Ein drittes Display steht bisher aber nicht im Raum.

Ich frage mich ja, warum der HomeView keinen Stand hat, der sich automatisch dreht, denn im Werbevideo von Apple sieht man sogar, die die Nutzer das Display in der Mitte der Küche platzieren und es immer wieder zu sich drehen müssen. Es muss ja kein Roboterarm sein, aber eine kleine Drehfunktion wäre schon praktisch.

Smart Home · 16. Oktober 2026

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