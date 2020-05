OnePlus 8 (Pro): Exklusiver 90-fps-Support für Fortnite

OnePlus: Zurück zum Ursprung?

OnePlus hat die Preise der Smartphones in den letzten Jahren massiv erhöht und ist 2020 endgültig auf dem Level von Huawei und Co. angekommen. Nun hat man gegenüber Fast Company angegeben, dass man „zurück zum Ursprung“ will. Es gibt da…27. Mai 2020 JETZT LESEN →