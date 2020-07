Flaggschiff-Jahr 2020: OnePlus 8 Pro vs. Sony Xperia 1 II

Das Flaggschiff-Jahr 2020 bei mobiFlip geht in eine weitere Runde und heute treten das OnePlus 8 Pro und das neue Sony Xperia 1 II gegeneinander an.

Das erste Halbjahr 2020 ist vorbei und heute gibt es den letzten Vergleich aus diesem – ich zähle das Sony Xperia 1 II einfach mal als Smartphone aus der ersten Hälfte des Jahres (die ersten Einheiten kamen auch noch im Juni an).

Angekündigt wurde es noch vor dem OnePlus 8 Pro, welches sich im ersten Halbjahr bisher gegen die anderen Konkurrenten behaupten konnte. Im August wird es dann sicher mit dem neuen Note-Flaggschiff weitergehen, doch heute wollen wir zunächst schauen, wer vor der Sommerpause das Rennen macht.

Bevor wir loslegen, wie immer der Hinweis (das kann man nicht oft genug sagen): Das ist eine rein subjektive Testreihe. Ihr dürft hier gerne eine andere Sichtweise haben, denn jedem Menschen sind andere Extras und Funktionen wichtig.

OnePlus vs. Sony: Test als Video

OnePlus vs. Sony: Design und Haptik

Beide Modelle sind ähnlich lang, das Sony Xperia 1 II ist aber etwas schmaler. Bei Sony gefällt mir das etwas kantigere Design besser, dafür gefällt mir bei OnePlus die matte Rückseite besser. Beide sind allerdings sehr gut verarbeitet.

Es fällt mir schwer hier einen klaren Gewinner zu ziehen, denn optisch hat für mich OnePlus ganz leicht die Nase vorne, haptisch aber Sony. Beide gefallen mir gut, daher habe ich mich dazu entschieden beiden den Punkt zu geben.

OnePlus 8 Pro vs. Sony Xperia 1 II = 1:1

OnePlus vs. Sony: Display

Sony hat sich beim Display in den letzten Jahren gemacht, aber OnePlus hat beim 8 Pro das aktuell beste Panel von Samsung eingekauft. Es ist heller, macht einen etwas besseren Eindruck und kommt mit 120 Hz daher. Ein eindeutiger Punkt.

OnePlus 8 Pro vs. Sony Xperia 1 II = 2:1

OnePlus vs. Sony: Software

Sony war für mich einst ein negatives Beispiel für eine Android-Oberfläche, doch das hat sich geändert. Mittlerweile gehören Sony, OnePlus und Google zu meinen Favoriten im Android-Bereich. OxygenOS hat minimal die Nase vorne, aber das reicht nicht, um dem OnePlus 8 Pro einen eindeutigen Punkt zu geben.

Die Update-Politik ist bei beiden gut, beide sind performant und flüssig (die 120 Hz versuche ich hier zu ignorieren) und daher gibt es für beide einen Punkt.

OnePlus 8 Pro vs. Sony Xperia 1 II = 3:2

OnePlus vs. Sony: Kamera

Beide haben eine Triple-Kamera, beide haben eine Ultraweitwinkel-Kamera und eine Zoom-Kamera (nur OnePlus hat noch den überflüssigen Farbfilter). Beide liefern solide Ergebnisse ab, gehören aber nicht zu den besten Kamera-Modellen auf dem Markt. Sony bietet etwas mehr Möglichkeiten bei der Kamera, OnePlus macht meiner Meinung nach die etwas besseren Schnappschüsse.

Ich kann hier keinen klaren Gewinner wählen, daher ein Unentschieden.

OnePlus 8 Pro vs. Sony Xperia 1 II = 4:3

OnePlus vs. Sony: Akku

Wir machen direkt mit einem Unentschieden weiter, denn die Akkulaufzeit ist bei beiden Smartphones solide. Ich komme mit beiden gut über den Tag und das etwas hellere Display und 120 Hz gleichen den etwas größeren Akku bei OnePlus aus. Beide Modelle sind keine Dauerläufer, aber liefern bei der Laufzeit ab.

OnePlus 8 Pro vs. Sony Xperia 1 II = 5:4

OnePlus vs. Sony: Preis

Das OnePlus 8 Pro kostet in der kleineren Version 899 Euro und die besitzt zwar etwas weniger Speicher, als das Sony Xperia 1 II, aber für 999 Euro bekommt man die gleiche Menge an Speicher und dazu auch noch 12 GB Arbeitsspeicher.

Bei der Ausstattung erfüllen beide die Checkliste mit den wichtigsten Features, daher verliert das Flaggschiff von Sony mit einer UVP von 1199 Euro ganz klar. Es sind entweder 200 oder 300 Euro Unterschied, was durchaus gewaltig ist.

OnePlus 8 Pro vs. Sony Xperia 1 II = 6:4

OnePlus vs. Sony: Sonstiges

OnePlus ist schneller beim (kabellosen) Laden, Sony hat einen Klinkenanschluss, OnePlus bietet Face Unlock, Sony einen SD-Slot, beide haben Stereo-Speaker, beide besitzen 5G, beide haben eine IP68-Zertifizierung und auch sonst muss ich sagen, dass beide bei der Ausstattung kein Alleinstellungsmerkmal haben.

In dieser Kategorie schaue ich immer, ob es ein Feature gibt, mit dem sich ein Hersteller abhebt (einen 3D-Scanner zum Beispiel) oder ein Feature fehlt, was in dieser Kategorie zum Standard gehören sollte. In diesem Vergleich konnte ich aber keinen Gewinner finden, daher bekommen beide Modelle den Punkt.

OnePlus 8 Pro vs. Sony Xperia 1 II = 7:5

OnePlus vs. Sony: Fazit

Das OnePlus 8 Pro ist der eindeutige Gewinner nach Punkten, obwohl sich beide Modelle in vielen Kategorien den Punkt geteilt haben. OnePlus überzeugt aber mit dem besseren Display und Preis. Das Display vom Sony Xperia 1 II ist sehr gut, aber mit Blick auf die Ersparnis würde ich das OnePlus 8 Pro nehmen.

Das OnePlus 8 Pro bleibt also auch in diesem Vergleich der Sieger und geht damit als Gewinner aus dem ersten Halbjahr vom Platz. Mit Blick auf das zweite Halbjahr bin ich mal gespannt, ob es sich vielleicht sogar den Gesamtsieg holt.

Meine Erwartungen an das Pixel 5 sind nicht besonders hoch, Huawei hat es ohne Google-Apps schwer und das Samsung Galaxy Note 20 Ultra ähnlich wie das Galaxy S20 Ultra abschneiden. Eventuell kommt ein OnePlus 8T Pro, aber ich rechne in diesem Jahr mit keinem weiteren Pro-Modell.

Doch ich bin offen für die neuen Modelle und freue mich schon auf die nächsten Battles. Grundsätzlich muss ich aber sagen, dass OnePlus in diesem Jahr wirklich überzeugt hat und mich dieser Durchmarsch nicht wundert. So wirklich enttäuscht hat mich 2020 aber kein Android-Flaggschiff, alle haben abgeliefert.

