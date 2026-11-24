Belkin startet Black Week: Diese Ladegeräte sind bis zu 57 % günstiger
Belkin bietet zur Black Week zehn Ladegeräte, Powerbanks und Kopfhörer mit Rabatten von bis zu 57 Prozent an.
Die Aktionen laufen bis zum 30. November 2026 bei Amazon und im Belkin-Onlineshop. Besonders günstig ist das BoostCharge USB-C-Ladegerät mit 45 Watt für 12,99 Euro. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 29,99 Euro.
Auch größere Netzteile, magnetische Qi2-Powerbanks und Ladestationen sind reduziert. Die Rabatte beziehen sich jeweils auf die UVP, nicht auf bisherige Straßenpreise. Das sollte man bei den Prozentangaben im Hinterkopf behalten.
Belkin Black Week: Sechs Angebote bei Amazon
Bei Amazon gibt es sechs reduzierte Produkte. Die Auswahl reicht vom einfachen USB-C-Netzteil bis zur magnetischen Powerbank mit Qi2-Unterstützung.
- UltraCharge Pro Powerbank 10K: 54,99 statt 84,99 Euro (35 % Rabatt). 10.000 mAh, Qi2 mit 25 W, USB-C mit 30 W, Ständer und Akkuanzeige.
- UltraCharge GaN-Ladegerät 70W: 25,99 statt 39,99 Euro (35 % Rabatt). Einziehbares USB-C-Kabel und zwei zusätzliche Anschlüsse.
- BoostCharge USB-C-Ladegerät 45W: 12,99 statt 29,99 Euro (57 % Rabatt). Kompaktes Netzteil für kompatible Smartphones, Tablets und Laptops.
- UltraCharge modulare Qi2-Ladestation 25W: 44,99 statt 59,99 Euro (25 % Rabatt). Mit modularem Aufbau und Kabelmanagement.
- BoostCharge Pro 67W GaN-Ladegerät: 21,99 statt 39,99 Euro (45 % Rabatt). Zwei USB-C-Anschlüsse zum Laden mehrerer Geräte.
- SoundForm Mini Kinderkopfhörer: 17,99 statt 29,99 Euro (40 % Rabatt). Kabelloser On-Ear-Kopfhörer für Kinder.
Das 67-Watt-GaN-Ladegerät für 21,99 Euro dürfte vor allem für Nutzer interessant sein, die Smartphone und Notebook mit einem Netzteil versorgen möchten. Wer nur einen USB-C-Anschluss benötigt, kommt mit dem günstigeren 45-Watt-Modell aus.
Weitere Rabatte direkt bei Belkin
Im eigenen Onlineshop reduziert Belkin vier weitere Produkte, darunter eine größere Laptop-Powerbank und eine 3-in-1-Ladestation für Apple-Geräte.
- SoundForm Isolate Kopfhörer: 34,99 statt 59,99 Euro (42 % Rabatt). Over-Ear-Modell mit hybrider aktiver Geräuschunterdrückung und Hear-Thru-Modus.
- UltraCharge Pro 3-in-1-Ladestation: 89,99 statt 119,99 Euro (25 % Rabatt). Qi2 mit 25 W, ChillBoost-Kühlung und gleichzeitiges Laden von iPhone, Apple Watch und AirPods.
- UltraCharge Pro Laptop-Powerbank 27K: 89,99 statt 149,99 Euro (40 % Rabatt). 27.000 mAh, bis zu 240 W Gesamtleistung und integriertes USB-C-Kabel.
- BoostCharge Pro 70W mit Reiseadaptern: 24,99 statt 44,99 Euro (44 % Rabatt). Drei Anschlüsse und ein Reiseadapter-Set.
Die größte absolute Ersparnis gegenüber der UVP bietet die Laptop-Powerbank mit 27.000 mAh. Hier beträgt der Preisnachlass 60 Euro.
Wer dagegen lediglich ein zusätzliches Ladegerät für unterwegs sucht, findet bei Amazon bereits das 45-Watt-Netzteil für 12,99 Euro. Nicht jedes Ladeproblem braucht schließlich eine 90-Euro-Lösung.
mobiFlip bei Google bevorzugen – unsere Beiträge öfter sehen Quelle wählen ↗
24.11.26 · Mobilität
24.11.26 · Smartphones
21.11.26 · Zubehör
11.11.26 · Tarife · Update
18.11.26 · Zubehör
24.11.26 · Fintech
24.11.26 · Dienste
24.11.26 · Tarife
24.11.26 · Mobilität
24.11.26 · Fintech