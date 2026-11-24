Belkin bietet zur Black Week zehn Ladegeräte, Powerbanks und Kopfhörer mit Rabatten von bis zu 57 Prozent an.

Die Aktionen laufen bis zum 30. November 2026 bei Amazon und im Belkin-Onlineshop. Besonders günstig ist das BoostCharge USB-C-Ladegerät mit 45 Watt für 12,99 Euro. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 29,99 Euro.

Auch größere Netzteile, magnetische Qi2-Powerbanks und Ladestationen sind reduziert. Die Rabatte beziehen sich jeweils auf die UVP, nicht auf bisherige Straßenpreise. Das sollte man bei den Prozentangaben im Hinterkopf behalten.

Belkin Black Week: Sechs Angebote bei Amazon

Bei Amazon gibt es sechs reduzierte Produkte. Die Auswahl reicht vom einfachen USB-C-Netzteil bis zur magnetischen Powerbank mit Qi2-Unterstützung.

Das 67-Watt-GaN-Ladegerät für 21,99 Euro dürfte vor allem für Nutzer interessant sein, die Smartphone und Notebook mit einem Netzteil versorgen möchten. Wer nur einen USB-C-Anschluss benötigt, kommt mit dem günstigeren 45-Watt-Modell aus.

Weitere Rabatte direkt bei Belkin

Im eigenen Onlineshop reduziert Belkin vier weitere Produkte, darunter eine größere Laptop-Powerbank und eine 3-in-1-Ladestation für Apple-Geräte.

Die größte absolute Ersparnis gegenüber der UVP bietet die Laptop-Powerbank mit 27.000 mAh. Hier beträgt der Preisnachlass 60 Euro.

Wer dagegen lediglich ein zusätzliches Ladegerät für unterwegs sucht, findet bei Amazon bereits das 45-Watt-Netzteil für 12,99 Euro. Nicht jedes Ladeproblem braucht schließlich eine 90-Euro-Lösung.

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