Der Zubehörhersteller Satechi erweitert seine MacBook Neo Collection um ein GaN-Ladegerät, einen HDMI-Adapter und eine Schreibtischunterlage.

Nach dem Start der Kollektion im Juli folgen drei weitere Produkte, die farblich auf das Apple-Notebook abgestimmt sind. Angeboten werden sie in Citrus, Blush, Indigo und Silver. Die Preise liegen zwischen 29,99 und 39,99 Euro.

Satechi: Neues GaN-Ladegerät mit bis zu 60 Watt

Technisch am interessantesten ist das OntheGo 45W GaN Charger with 60W Max. Das kompakte USB-C-Netzteil mit EU-Stecker liefert dauerhaft bis zu 45 Watt. Über das Dynamic Power System (DPS) sind kurzzeitig bis zu 60 Watt möglich.

Unterstützt werden USB Power Delivery 3.2 AVS und PD 3.1 PPS. Neben dem MacBook Neo lassen sich damit weitere Apple-Geräte und ausgewählte Android-Geräte laden. Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt 29,99 Euro.

Ebenfalls 29,99 Euro kostet der Core USB-C to 4K HDMI Adapter. Er verbindet kompatible Notebooks und Tablets mit externen Monitoren, Fernsehern oder Projektoren.

Videoausgabe mit bis zu 4K bei 60 Hertz

Verbindung über DisplayPort Alt Mode ohne zusätzliche Treiber

Aluminiumgehäuse und festes, 12,5 Zentimeter langes USB-C-Kabel

Voraussetzung ist ein USB-C-Anschluss mit DisplayPort Alt Mode. Eine externe Stromversorgung benötigt der Adapter nicht.

Schreibtischunterlage für 39,99 Euro

Die dritte Neuheit ist die Form Desk Mat. Die 70 × 33,4 Zentimeter große Unterlage bietet Platz für Tastatur, Maus und weitere Arbeitsutensilien.

Satechi setzt auf eine wasserabweisende PU-Oberfläche, eine rutschfeste Unterseite und verstärkte Randnähte. Dafür werden 39,99 Euro fällig.

Alle drei Produkte sollen in Kürze bei Amazon.de erhältlich sein. Wer sein Zubehör farblich passend zum MacBook haben möchte, bekommt hier mehr Auswahl. Technisch bleibt vor allem die Unterscheidung zwischen dauerhafter und kurzzeitiger Ladeleistung beim neuen Netzteil interessant.

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