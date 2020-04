Oppo A91 kommt für 299 Euro nach Deutschland

Der chinesische Hersteller Oppo bringt mit dem Oppo A91 sein erstes Mittelklasse-Smartphone in Deutschland auf den Markt. Ab sofort ist es zum Preis von 299 Euro erhältlich.

Oppo bringt ab sofort auch die ersten Mittelklasse-Smartphones der A-Serie in Deutschland auf den Markt. Den Anfang macht das Oppo A91, welches mit einem 6,4 Zoll großen AMOLED-Display mit einer Auflösung von 2.400 x 1.080 Pixeln und integriertem Fingerabdrucksensor ausgestattet ist.

Angetrieben wird es von einem MediaTek Helio P70 Octa-Core-SoC, der auf 8 GB Arbeitsspeicher zurückgreifen kann. Dazu gibt es 128 GB internen UFS-2.1-Speicher, der noch einmal per microSD-Karte erweitert werden kann.

Wie bei den meisten Smartphones heutzutage löst auch beim Oppo A91 der Hauptsensor mit 48 Megapixeln recht hoch auf. Dazu kommen dann noch eine 8-Megapixel-Weitwinkelkamera, eine 2-Megapixel-Kamera für Tiefeninformationen und ein weiterer 2-Megapixel-Mono-Sensor. Die Frontkamera löst mit 16 Megapixeln auf und sitzt in der Dot-Notch des Smartphones.

Großer Akku mit VOOC 3.0

Mit einer Kapazität von 4.000 mAh fällt der Akku des Oppo A91 recht üppig dimensioniert aus. Geladen wird er mithilfe der VOOC 3.0-Technologie mit bis zu 20 Watt, was kurze Ladezeiten verspricht. Enttäuschend ist hingegen die Android-Version des Smartphones: Oppo setzt hier auf das hauseigene ColorOS, welches in der vorinstallierten Version 6.1 noch auf Android 9.0 Pie basiert.

Das Oppo A91 soll ab heute in den Farben Blazing Blue und Lightening Black in Deutschland verfügbar sein. Amazon listet das Smartphone bereits, gibt als frühest möglichen Liefertermin jedoch den 18. April an.

