Oppo Enco Free Kopfhörer ausgepackt

Auch die Oppo Enco Free Kopfhörer sind ab heute im Handel erhältlich. Im Ladecase mit einem 410 mAh Akku verbergen sich die beiden Bluetooth Kopfhörer.

Sie haben eine seitliche Touch-Bedienung und die Kopfhörer bekamen auch wie es sich heutzutage gehört eine AI Noise Cancelling-Funktion verpasst.

-->

Ein paar technische Daten

Gewicht des Ladecase: 48,2g

Farben: Schwarz, Weiß

Treiber: 13,4mm Treiber

Empfindlichkeit: 120 dB

Bluetooth: 5.0

Akku: 31mAh Kopfhörer, 410 mAh Ladecase

Anschluss: USB Typ-C

Lieferumfang

Auch hier bietet der Lieferumfang die üblichen Verdächtigen. Der Käufer bekommt also das Papierwerk, ein USB-A zu Typ-C Kabel, in der Verpackung im schwarzen Bereich noch die verschiedenen Aufsätze in M und L und natürlich das Ladecase nebst den beiden Ohrhörern selbst.

Zu den Oppo Enco Free selbst

Auch die Enco Free lassen sich gut tragen, wenn ich persönlich aber die Enco W31 bequemer finde. Beide Kopfhörer verstehen sich auf AAC (Advanced Audio Coding) und bieten True Wireless Stereo und eine Bluetooth Simultanübertragung.

Auch die Oppo Enco Free haben ein Dual-Mikrofon, welches Beamforming unterstützt und eine AI-Geräuschunterdrückung erkennt die Stimme des Benutzers und schirmt sie gegen Störgeräusche ab.

Die Enco Free bieten Wischgesten, welche unter anderem zur Lautstärkeregelung und zur Song-Wahl oder zur Sprachsteuerung genutzt werden können.

Preislich schlagen die Oppo Enco Free mit 129,- EUR zu Buche. Auch die Free haben wir aktuell hier und ich werde vermutlich beide in einem Vergleichstest gegeneinander antreten lassen.

Der entsprechende Testbericht folgt in ein paar Tagen hier auf mobiFlip.

Falls ihr Fragen zu den Enco Free oder den Enco W31 habt, dann gern ab in die Kommentare damit.

Oppo ENCO W31 Kopfhörer ausgepackt Nicht nur Smartphones, sondern auch Kopfhörer standen heute im Mittelpunkt der Pressekonferenz von Oppo. So wurden unter anderem die Oppo Enco W31 vorgestellt. Die kabellosen Bluetooth-Kopfhörer bieten eine binaurale Übertragung mit geringer Latenz und kommen mit einer UVP von 79…19. Mai 2020 JETZT LESEN →

mit Affiliate-Links [?]Teilen

-->