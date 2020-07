Oppo kündigt neues Flash-Charge-Lineup an

Oppo verkündete heute den Start eines neuen Flash-Charge-Lineups. Darin enthalten sind mehrere Netzteile und Ladegeräte, die unter anderem sogar mit 125 W laden und auch kabellose Ladegeräte, welche mit 65 W laden können.

Unter 125 W Flash-Charge wird die neue Technik vermarktet, welche einen 4.000 mAh Akku in 5 Minuten auf 41 % auflädt! In gerade mal 20 Minuten ist der komplette Akku wieder vollständig geladen!

Um das Thema Sicherheit abzuhaken wurden gleich 10 Temperatur-Sensoren extra verbaut. Diese sollen für eine reibungslose Überwachung sorgen.

Ein schickes Video ist ebenfalls hochgeladen worden. Hier sieht man, wie ein Smartphone in 20 Minuten vollständig aufgeladen ist. Dafür kann der Ladestrom auf bis zu 20 V 6,25 A hochgesetzt werden. Während den ersten 50 % wurde in dem Video die Temperatur des Smartphones von 38,x Grad nicht überschritten.

Auch am drahtlosen Ladevorgang wurde geschraubt. Hier kommt der neue Oppo 65 W AIRVOOC Charger ins Spiel.

Hiermit soll ein 4.000 mAh Akku in gerade mal 30 Minuten aufgeladen sein. Das dürfte dann ungefähr so schnell sein, wie das Oppo Find X2 Pro gerade mit dem beiliegenden SuperVOOC-Netzteil via Kabel aufgeladen wird.

Die Unterseite des AirVOOC-Chargers ist mit einem Halbleiterkühler ausgestattet, damit das geladene Smartphone nicht zu sehr erhitzt.

Abgesehen davon wurde noch ein sehr dünnes Netzteil vorgestellt, welches ideal für Reisen sein soll. Dabei unterstützt es trotzdem SuperVOOC bis zu 50 W und PD mit bis zu 27 W. Die Maße des Netzteils betragen dabei 82,2 mm Länge, 39 mm Breite und gerade mal 10,05 mm Dicke bei 60 Gramm.

Mit dem 110 W Mini Flash Charger wird das Lineup abgerundet. Das kleine Netzteil ist auf 110 W ausgelegt, aber dabei trotzdem nicht sehr viel größer als bisherige Netzteile. Sie soll bei der Größe eines normalen 18 W Chargers liegen, aber dem Netzteil trotzdem 110 W ermöglichen.

