Photoshop Camera für Android und iOS verfügbar

Adobe hat die eigene App Photoshop Camera offiziell für Android und iOS veröffentlicht. Über die Kamera-Anwendung stehen etliche Linsen und Filter zur Nutzung bereit.

Adobe bietet für Android-Smartphones und iPhones ab sofort eine neue App namens Photoshop Camera an. Bei der Anwendung, die seit November mit einigen Nutzern getestet wurde, handelt es sich um eine recht gewöhnliche Kamera-App mit etlichen integrierten Linsen und Filtern – einige davon auch von Stars wie Billie Eilish.

Mit den zahlreichen Individualisierungsoptionen verspricht Adobe Fotos im persönlichen Style, die aussehen, als hätte man Stunden mit der Bearbeitung verbracht. Denn im Gegensatz zu anderen Apps wie Photoshop Express lässt die Photoshop Camera nach der Aufnahme nur noch wenige Änderungen zu. Der perfekte Look soll sich hier viel einfacher direkt mit den Filtern und Linsen erzeugen lassen.

Adobe bietet die Photoshop Camera ab sofort im Google Play Store und Apple App Store zum kostenlosen Download an. Erlöse sollen über In-App-Käufe in Form einiger spezieller Filter und Co. generiert werden.

