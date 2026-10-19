PlayStation 6: RAM und SSD sind teurer als eine PS5
Eine PlayStation 5 wurde mit der Zeit teurer und liegt aktuell bei 650 Dollar. Doch die Kosten für die PlayStation 6 liegen darüber, das sollte und dank Speicherkrise allen klar sein. Angeblich sind alleine der RAM und die SSD teurer als eine PS5.
Laut „Kepler_L2“, einem bekannten Insider für solche Details, zahlt Sony für den Arbeitsspeicher den Speicher alleine schon 680 Dollar. Wir haben die 1.000 Dollar bei den Materialkosten wohl schon geknackt, das wird eine sehr teure Konsole.
Sony hat in den Geschäftszahlen außerdem schon angedeutet, dass man eine neue Konsole in Zukunft weniger stark subventionieren könnte und keinen Verlust damit machen möchte. Keinen großen Gewinn, aber man will nicht viel Geld draufzahlen.
Eine UVP von 1.199 Euro oder mehr ist bei einer PlayStation 6 also gar nicht mehr so unwahrscheinlich. Und das wirft für mich eine noch viel spannendere Frage auf.
Das Ende der Konsolengeneration
Werden wir überhaupt eine „echte“ neue Generation sehen? Kann es sich Sony bei solchen Preisen, die viele abschrecken werden, erlauben, dass man die PS5 nicht mehr mit Spielen versorgt? Vor allem, da die Kosten für Spiele steigen und der neue Handheld vermutlich auch die Leistung einer PS5 haben wird? Ich denke es nicht.
Vielleicht werden wir irgendwann exklusive PS6-Spiele sehen und vielleicht gibt es auch mal ein oder zwei Titel, die es nicht auf die alte PS5 schaffen, aber es würde mich nicht wundern, wenn diese Entwicklung das Ende einer Konsolengeneration bedeutet. Wer die PS6 will, der kauft sie, der Rest kann weiter bei der PS5 bleiben.
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Die PS2 hat damals auch bereits 870 DM gekostet. Durch die ganzen Preissteigerungen und Inflation etc. kann man quasi EUR und DM mittlerweile gleichsetzen. Daher denke ich das selbst ein Preis von 1200€ kein Problem wäre. Vermutlich wäre sogar 1500€ machbar. Vergleicht doch nur mal die aktuellen Smartphone Preise, dort sich 1000-1400€ quasi Standard und für ein foldable schnell mal 2000-2500€. Ein Smartphone wechseln die meiste sogar deutlich schneller als eine Konsole. Von daher verstehe ich das Gejammer nicht. Als Problem sehe ich eher die unverschämten Spielepreise bei der PS. Bei fast jeder anderen Konsole sind sie günstiger und wertstabiler im Widerverkauf. Der ist aufgrund von Digital only quasi nicht existent bei Sony ist, was ein viel größeres Problem darstellt.
Deswegen warten die ja ab mit dem releasen, kommt nie und nimmer schon im nächsten Jahr.
Die Lage wird 2028 und 2029 nicht besser sein, wieso also warten?
Playstation mittlerweile eine Wertanlage🫠
Die normale PlayStation weniger. Die ist immer noch relativ preisstabil. Was die PS5 Pro betrifft, auf jeden Fall. Ich habe mir die vor wenigen Monaten noch für 800 Euro gekauft, der Media Markt Online-Shop listet sie aktuell für 1.834 bis 2.061 (!) Euro.