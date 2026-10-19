Gaming

PlayStation 6: RAM und SSD sind teurer als eine PS5

Oliver Schwuchow
Von
5 Kommentare
Ps5 Pro Playstation Detail Header

Eine PlayStation 5 wurde mit der Zeit teurer und liegt aktuell bei 650 Dollar. Doch die Kosten für die PlayStation 6 liegen darüber, das sollte und dank Speicherkrise allen klar sein. Angeblich sind alleine der RAM und die SSD teurer als eine PS5.

Laut „Kepler_L2“, einem bekannten Insider für solche Details, zahlt Sony für den Arbeitsspeicher den Speicher alleine schon 680 Dollar. Wir haben die 1.000 Dollar bei den Materialkosten wohl schon geknackt, das wird eine sehr teure Konsole.

Sony hat in den Geschäftszahlen außerdem schon angedeutet, dass man eine neue Konsole in Zukunft weniger stark subventionieren könnte und keinen Verlust damit machen möchte. Keinen großen Gewinn, aber man will nicht viel Geld draufzahlen.

Eine UVP von 1.199 Euro oder mehr ist bei einer PlayStation 6 also gar nicht mehr so unwahrscheinlich. Und das wirft für mich eine noch viel spannendere Frage auf.

Das Ende der Konsolengeneration

Werden wir überhaupt eine „echte“ neue Generation sehen? Kann es sich Sony bei solchen Preisen, die viele abschrecken werden, erlauben, dass man die PS5 nicht mehr mit Spielen versorgt? Vor allem, da die Kosten für Spiele steigen und der neue Handheld vermutlich auch die Leistung einer PS5 haben wird? Ich denke es nicht.

Vielleicht werden wir irgendwann exklusive PS6-Spiele sehen und vielleicht gibt es auch mal ein oder zwei Titel, die es nicht auf die alte PS5 schaffen, aber es würde mich nicht wundern, wenn diese Entwicklung das Ende einer Konsolengeneration bedeutet. Wer die PS6 will, der kauft sie, der Rest kann weiter bei der PS5 bleiben.

Kommentar · 18. Oktober 2026

Mein Tipp der Woche: Artikel über die Entwicklung von GTA 6

Es gab diese Woche mal wieder viele neue Details, offizielle und inoffizielle, rund um GTA 6 und in einem Monat… | mehr

mobiFlip bei Google bevorzugen – unsere Beiträge öfter sehen Quelle wählen ↗
Fehler melden 5 Kommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

  1. Hazz 🔅
    sagt am

    Die PS2 hat damals auch bereits 870 DM gekostet. Durch die ganzen Preissteigerungen und Inflation etc. kann man quasi EUR und DM mittlerweile gleichsetzen. Daher denke ich das selbst ein Preis von 1200€ kein Problem wäre. Vermutlich wäre sogar 1500€ machbar. Vergleicht doch nur mal die aktuellen Smartphone Preise, dort sich 1000-1400€ quasi Standard und für ein foldable schnell mal 2000-2500€. Ein Smartphone wechseln die meiste sogar deutlich schneller als eine Konsole. Von daher verstehe ich das Gejammer nicht. Als Problem sehe ich eher die unverschämten Spielepreise bei der PS. Bei fast jeder anderen Konsole sind sie günstiger und wertstabiler im Widerverkauf. Der ist aufgrund von Digital only quasi nicht existent bei Sony ist, was ein viel größeres Problem darstellt.

    Antworten
  2. Dennis 🏆
    sagt am

    Deswegen warten die ja ab mit dem releasen, kommt nie und nimmer schon im nächsten Jahr.

    Antworten
    1. Oliver Schwuchow ♾️
      sagt am zu Dennis ⇡

      Die Lage wird 2028 und 2029 nicht besser sein, wieso also warten?

      Antworten
  3. Stfan 🏅
    sagt am

    Playstation mittlerweile eine Wertanlage🫠

    Antworten
    1. Tom 🔅
      sagt am zu Stfan ⇡

      Die normale PlayStation weniger. Die ist immer noch relativ preisstabil. Was die PS5 Pro betrifft, auf jeden Fall. Ich habe mir die vor wenigen Monaten noch für 800 Euro gekauft, der Media Markt Online-Shop listet sie aktuell für 1.834 bis 2.061 (!) Euro.

      Antworten

Mehr entdecken
VW ID Cross: Volkswagen reicht günstige Version nach
19.10.26 · Mobilität
Samsung Galaxy S26 mit 50 GB: Dieses Bundle ist zurück
19.10.26 · Tarife
CD Projekt Red: Neue Marke nach Witcher und Cyberpunk nimmt Form an
16.10.26 · Gaming
Neue Xbox-Generation: Microsoft könnte an einem Laufwerk festhalten
19.10.26 · Gaming
GTA 6: Hier ist der Launch Trailer!
15.10.26 · Gaming
Trade Republic erhält Zulassung für eigenen Lebensversicherer
19.10.26 · Fintech
Links direkt im Chat öffnen? WhatsApp bereitet Neuerung vor
19.10.26 · Dienste
GTA 6 kann doch das „Spiel des Jahres“ werden
15.10.26 · Gaming
Codename „J595“: Das plant Apple für 2027
19.10.26 · Smart Home
Microsoft denkt über „all in“ bei Exklusivspielen für die Xbox nach
15.10.26 · Gaming
Du bist hier: PlayStation · Sony
mobiFlip / News / Gaming / PlayStation 6: RAM und SSD sind teurer als eine PS5