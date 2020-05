Prime Video Concerts mit Bausa, Loredana und Co. erscheinen bei Amazon Prime Video

Amazon Music und Amazon Prime Video präsentieren ab dem 11. Mai die neue Amazon Original Serie Prime Video Concerts. In zwei Episoden werden darin Live-Konzerte der Künstler Bausa, Loredana, Wincent Weiss und Johannes Oerding zu sehen sein.

Aktuell steht das kulturelle Leben beinahe noch still. Insbesondere Konzerte sind auf längere Zeit erst einmal auf Eis gelegt, was die Künstler zu innovativen Ideen treibt. Zahlreiche Musiker streamen aus dem eigenen Wohnzimmer im Internet, andere veranstalten Autokinokonzerte, um ihre Fans auch weiterhin live vor Ort zu begeistern. Und auch Amazon hat sich nun etwas ausgedacht – die Prime Video Concerts.

Dabei handelt es sich um eine zweiteilige Amazon Original Serie, in der pro Folge jeweils zwei Künstler bei einem Konzert in besonderen Locations gezeigt werden. Zu sehen sind sowohl die Live-Auftritte selbst als auch Einblicke hinter die Bühne, was dem Ganzen einen persönlichen Touch verleiht.

Die erste Episode der Prime Video Concerts mit Bausa und Loredana soll es ab dem 11. Mai bei Amazon Prime Video zu sehen geben. Die Woche darauf folgt am 18. Mai die zweite Folge mit Wincent Weiss und Johannes Oerding.

Ab dem Freitag der entsprechenden Woche sollen die Live-Auftritte dann übrigens auch bei Amazon Music für alle Prime-Mitglieder verfügbar sein.

