RedMagic 5G: Version mit 12 GB RAM kostet 599 Euro

Die Gaming-Marke RedMagic bringt das RedMagic 5G in einer weiteren Variante nach Deutschland. Ab sofort wird das Gaming-Smartphone auch in Eclipse Black mit 12 GB RAM und 128 GB Speicherplatz zum Preis von 599 Euro angeboten.

Red Magic erweitert in Deutschland die Auswahl der verfügbaren Versionen seines Flaggschiff-Smartphones RedMagic 5G. Dieses wird nun in einer dritten Konfiguration angeboten, welche das Maximum an Leistung bei einem günstigeren Preis verspricht. So ist das RedMagic 5G nun auch mit 12 GB Arbeitsspeicher und 128 GB Speicherplatz erhältlich. Die Variante in Eclipse Black fällt mit einem Preis von 599 Euro exakt 50 Euro günstiger als das bislang einzig andere erhältliche Modell mit 12 GB RAM aus.

Auch abseits dieser versionsspezifischen Merkmale bietet das RedMagic 5G eine attraktive Ausstattung. Dazu zählen ein 6,65 Zoll großes AMOLED-Display mit 144 Hz, der flotte Snapdragon 865 5G und eine Triple-Kamera mit 64 Megapixeln. Dazu kommen noch ein 4.500 mAh starker Akku, ein separater Lüfter und diverse Gaming-Funktionen wie die drucksenstivien Schultertasten.

Abgesehen von der Kamera und der Software konnte uns das RedMagic 5G mit 8 GB RAM und 128 GB Speicherplatz damals im Test überzeugen. Die neue Variante bringt nun noch einmal mehr Leistung mit und ist ab sofort zum Preis von 599 Euro erhältlich.

