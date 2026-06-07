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Rekordverdächtig: Google schließt über 400 Sicherheitslücken in Chrome

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Mit dem aktuell veröffentlichten Update für den Browser Chrome hat das US-Unternehmen Google einen internen Rekord gebrochen – es wurden nämlich genau 429 (!!) Sicherheitslücken geschlossen. Damit wurde der Höchststand von 151 geschlossenen Sicherheitslücken, der Ende Mai erreicht wurde, noch einmal deutlich übertroffen.

Google zufolge lassen sich die insgesamt 429 Sicherheitslücken wie folgt einordnen: 22 haben den Status „kritisch“, 87 den Status „hochriskant“, 226 den Status „mittel“ und 94 den Status „niedrig“. Wer Chrome als Browser verwendet sollte daher nicht zögern, das Update herunterzuladen und zu installieren – egal auf welcher Plattform.

Die aktuelle Version von Chrome für Android lautet 149.0.7827.59, für Linux 149.0.7827.53 und für PC/Mac sollte man auf die Versionen 149.0.7827.53 bzw. 149.0.7827.54 achten. Für Chromium-basierte Browser wie Vivaldi (Version 8.0 Minor Update 4/5) oder Microsoft Edge (Version: 149.0.4022.52) wurden ebenfalls neue Versionen bereitgestellt, die unter anderem Sicherheitsverbesserungen beinhalten.

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