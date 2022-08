Flaggschiff-Test 2022: Samsung Galaxy S22 Ultra vs. Sony Xperia 1 IV

Willkommen zur Flaggschiff-Reihe 2022, einem persönlichen Highlight im Jahr. Heute geht es mit Samsung und Sony direkt in die nächste Runde.

Was ist die Flaggschiff-Reihe? Hier lasse ich die Android-Flaggschiffe des Jahres in diversen Kategorien antreten und ziehe dann ein ganz persönliches Fazit, welches Modell meiner Meinung nach die Nase vorne hat. Das mache ich mit jedem neuen Modell und am Ende des Jahres wird dann ein Flaggschiff-Gewinner 2022 gekürt.

Es ist natürlich eine sehr subjektive Reihe, die der Unterhaltung dient. Vielleicht hilft sie aber auch einigen bei einer Kaufentscheidung. Bisher konnte sich Samsung in diesem Jahr gegen alle Modelle durchsetzen, heute ist Vivo der Herausforderer.

Samsung vs. Sony: Test als Video

Samsung vs. Sony: Design

Der erste Punkt geht an Sony, und das ist auch eine eindeutige Sache. Das Xperia 1 IV ist zwar ebenfalls sehr lang, aber es ist nicht doch dick und breit und liegt bei mir deutlich angenehmer in der Hand. Außerdem mag ich das kantige Sony-Design.

Ich bleibe der Meinung, dass die Flaggschiffe von Sony nicht so hoch sein müssten und somit noch kompakter wären, aber so will sich Sony eben abheben. Für mich ist das Xperia 1 IV aktuell allerdings dennoch das schönste Android-Flaggschiff.

Samsung Galaxy S22 Ultra vs. Sony Xperia 1 IV = 1:1

Samsung vs. Sony: Display

Sony hat bei den Panels endlich aufgeholt und kann bei der Helligkeit mit anderen mithalten. Man kauft als einer der wenigen Hersteller nicht bei Samsung ein, was bisher ein Nachteil war, doch seit diesem Jahr hat man das endlich ausgemerzt.

Die Qualität der Panels ist ebenbürtig, Samsung ist vielleicht minimal besser, aber das reicht definitiv nicht für einen Punkt. Außerdem ist das Display bei Samsung weiterhin leicht gebogen und ich bevorzuge flache Displays. Eine Sache ist für mich aber auch Marketing und bis heute komplett egal: Ein 4K-Display im Smartphone.

Das sieht man nicht, daher habe ich beiden einen Punkt gegeben.

Samsung Galaxy S22 Ultra vs. Sony Xperia 1 IV = 2:2

Samsung vs. Sony: Kamera

Sony hat bei der Kamera deutlich aufgeholt und beide bieten das gleiche Triple-Kamera-Setup. Mit der neuen Pro-Software kann man bei Sony auch sehr viel aus den Fotos herausholen. Macht man das, sind beide in etwa auf einem Level.

Allerdings macht man ja in der Regel meistens Schnappschüsse im Alltag, dann muss es schnell gehen. Und da hat Sony weiterhin Aufholbedarf, denn oft sind die Fotos etwas über- oder unterbelichtet und Zoom-Fotos wirken nicht so scharf.

Bei Sony ist es oft Zufall, manchmal liefern beide Modelle gleich ab, aber manchmal sieht man doch einen klaren Unterschied. Auf der anderen Seite interpretiert Sony die Fotos viel angenehmer und packt nicht so viel Sättigung wie Samsung rein.

Doch im Test waren zu viele Fotos doch eine Ecke schlechter, als bei Samsung, die auch eine bessere Videoqualität bieten. Daher geht dieser Punkt an Samsung, aber es ist knapp. Und das ist gut, denn früher war das bei Sony oft sehr eindeutig.

Samsung Galaxy S22 Ultra vs. Sony Xperia 1 IV = 3:2

Samsung vs. Sony: Software

Der Aufbau der Software gefällt mir bei Sony minimal besser, da man ein relativ reines Android nutzt. Das resultiert aber leider nicht in einer guten Update-Politik, denn zwei Major-Updates und drei Jahre bei der Sicherheit sind nicht mehr gut.

Drei große Update sollten es sein, Samsung bietet sogar vier. Und zwei weitere Jahre für die Sicherheit. Das ist mit Blick auf die Langlebigkeit und Nachhaltigkeit bei dieser Preisklasse wichtig. Daher geht dieser Punkt eindeutig an Samsung.

Samsung Galaxy S22 Ultra vs. Sony Xperia 1 IV = 4:2

Samsung vs. Sony: Akku

Beide lassen sich zügig laden, beide lassen sich kabellos laden und mit beiden kommt man gut über den Tag. Sony bietet die minimal bessere Laufzeit, wenn es um den Standby-Verbrauch angeht, das liegt am Exynos-Chip bei Samsung.

Doch der Unterschied ist nicht so gewaltig, dass ich hier einen Punkt vergeben würde. Und da weder Samsung noch Sony eine spezielle Ladetechnik bieten und in etwa auf einem Level sind, bekommen beide Modelle beim Akku diesen Punkt.

Samsung Galaxy S22 Ultra vs. Sony Xperia 1 IV = 5:3

Samsung vs. Sony: Preis

Früher war das noch eine Kategorie, in der Sony punkten konnte, doch mit einer UVP von 1.400 Euro ist man davon weit entfernt. Man ist auf dem Level von Apple oder Samsung angekommen. Daher gibt es natürlich für beide (k)einen Punkt.

Samsung Galaxy S22 Ultra vs. Sony Xperia 1 IV = 6:4

Samsung vs. Sony: Sonstiges

Beide Flaggschiffe haken das ab, was ich 2022 von ihnen erwarte. Passable Stereo-Speaker, eine IP-Zertifizierung, kabelloses Laden und mehr. Doch gibt es etwas, womit sich ein Modell abhebt? Ja, Samsung hat direkt zwei gute Argumente dabei.

Da wäre einmal der S Pen, der mir zwar nicht so extrem wichtig ist, aber er bringt eben auch keinen Nachteil mit und daher ist er ein Pluspunkt. Und es gibt UWB, was für den Digital Key wichtig ist, den immer mehr Autohersteller verbauen.

Für viele mögen das jetzt keine gravierenden Dinge sein, aber wir bewegen uns im Jahr 2022 auf einem extrem hohen Niveau, wo fast alles identisch ist, da alle bei den gleichen Zulieferern einkaufen. Und daher geht es eben um diese Details.

Samsung Galaxy S22 Ultra vs. Sony Xperia 1 IV = 7:4

Samsung vs. Sony: Fazit

Das ist doch ein relativ eindeutiges Ergebnis, mit dem ich so nicht gerechnet habe und welches sich im Alltag nicht ganz so eindeutig anfühlt. Was aber auch daran liegt, dass ich das Xperia etwas lieber als das Galaxy nutze. Es liegt einfach besser in der Hand und ich nur so breit wie beim iPhone, das macht für mich viel aus.

Sony hat auch gut aufgeholt, was ich bei diesem Preis erwarte, hinkt hier und da aber eben noch hinterher. Eine bessere Update-Politik und Kamera-Software und ich würde mir trotz S Pen und UWB überlegen, ob ich mit dem Xperia 1 IV diese Reihe weitergemacht hätte. So wird es allerdings doch das Galaxy S22 Ultra sein.

Wenn man sich auf das preisliche Level von Samsung begibt, dann erwarte ich auch in allen Bereichen die gleiche Qualität. Es fehlt nicht mehr viel bei Sony, vielen könnten die Unterschiede auch egal sein, ich gewichte Haptik zum Beispiel auch sehr hoch. Ich bin gespannt, vielleicht dann ja mit dem Sony Xperia 1 V (2023).

