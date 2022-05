Flaggschiff-Test 2022: Samsung Galaxy S22 Ultra vs. Xiaomi 12 Pro

Willkommen zur Flaggschiff-Reihe 2022, einem persönlichen Highlight im Jahr. Heute geht es mit Samsung und Xiaomi direkt in die nächste Runde.

Was ist die Flaggschiff-Reihe? Hier lasse ich die Android-Flaggschiffe des Jahres in diversen Kategorien antreten und ziehe dann ein ganz persönliches Fazit, welches Modell meiner Meinung nach die Nase vorne hat. Das mache ich mit jedem neuen Modell und am Ende des Jahres wird dann ein Flaggschiff-Gewinner 2022 gekürt.

Heute steigen wir mit dem Samsung Galaxy S22 Ultra ein, den Testbericht dazu findet ihr an dieser Stelle. Der erste Herausforderer wird das Xiaomi 10 Pro, welches bisher keinen eigenen Test bekommen hat. In den kommenden Wochen werden weitere Spitzenmodelle folgen, ich versuche alle Android-Flaggschiffe abzuhaken.

Samsung vs. Xiaomi: Design

Xiaomi hat sich in den letzten Jahren sehr positiv entwickelt und ich mag das Design der 12er-Reihe. Es hebt sich zwar nicht besonders ab und kann hier und da wie „Einheitsbrei“ (habe es einmal mit dem OnePlus 10 Pro verwechselt) wirken, aber es ist ein kleines bisschen kompakter als das Samsung Galaxy S22 Ultra.

Der Unterschied ist nicht gewaltig, aber er ist für mich definitiv vorhanden. Das Design gefällt mir bei beiden Modellen, ich mag auch das alte Note-Design beim S22 Ultra, aber am Ende würde ich das Xiaomi 12 Pro vorziehen, daher gewinnt es.

Samsung Galaxy S22 Ultra vs. Xiaomi 12 Pro = 0:1

Samsung vs. Xiaomi: Display

Ich weiß gar nicht, ob Xiaomi auch bei Samsung Display einkauft, aber das Panel kann mithalten und ich sehe keine Unterschiede bei den Modellen. Beide haben ein sehr gutes OLED-Panel mit tollen Farben, Blickwinkeln und sind auch sehr hell.

An den Seiten sind sie ganz leicht abgerundet, nicht zu stark, aber wäre für mich auch nicht unbedingt nötig. Es sind tolle Displays, daher gibt es ein Unentschieden.

Samsung Galaxy S22 Ultra vs. Xiaomi 12 Pro = 1:2

Samsung vs. Xiaomi: Kamera

Die Hauptkamera von Xiaomi kann mittlerweile ganz oben mitspielen, auch bei schlechtem Licht. Bei den Ultraweitwinkel-Aufnahmen nehmen sich die beiden Kontrahenten nicht viel, das ist okay. Allerdings hat Samsung einen klaren Vorteil.

Die Periskop-Kamera für den Zoom ist eine ganze Ecke besser, als die normale Tele-Kamera von Xiaomi. Die liefert gute Ergebnisse, nicht falsch verstehen, aber Samsung liefert vor allem hier besser ab. Und da mit der Zoom wichtig ist und die Videoqualität bei Samsung auch noch besser ist, ist das doch ein klarer Punkt.

Samsung Galaxy S22 Ultra vs. Xiaomi 12 Pro = 2:2

Samsung vs. Xiaomi: Software

Mit MIUI kann ich zwar mittlerweile gut leben (auch wenn mir One UI etwas besser gefällt), aber Samsung holt sich diesen Punkt, da man die bessere Update-Politik fährt. Xiaomi entschied sich letztes Jahr dazu, dass man so langsam nachbessert.

Das Nachbessern besteht aber nur aus drei großen Android-Updates und vier Jahren für die Sicherheit. War mal ein guter Stand und ist auch nicht schlecht, aber Samsung bietet jeweils ein Jahr mehr und liefert Sicherheitsupdates schneller aus.

Früher hätte Samsung bei mir auch so gewonnen, da ich MIUI nicht mochte, aber die haben sich den europäischen Vorlieben angepasst und hier und da gefällt mir das sogar. Doch wie gesagt, entscheidend ist für diesen Sieg die Update-Politik.

Samsung Galaxy S22 Ultra vs. Xiaomi 12 Pro = 3:2

Samsung vs. Xiaomi: Akku

Beim Akku bekommen beide einen Punkt von mir, denn ich komme gut über den Tag, es gibt kabelloses Laden und sie laden beide flott über Kabel auf. Xiaomi ein bisschen schneller, aber mir sind Schnellladetechnologien egal. Es müssen schon so um die 20 Watt sein, aber die 120 Watt von Xiaomi benötige ich nie im Alltag.

Ich weiß, das wäre jetzt für viele ein Pluspunkt und von mir aus könnt ihr das auch gerne als einen solchen für euren Vergleich einstufen, bei mir zählt das nicht. Was ich aber auch festgestellt habe: Der Standby-Verbrauch ist bei Xiaomi besser.

Das ist nicht gewaltig (reicht nicht für den Punkt), aber da der Akku sogar etwas kleiner ist, wollte ich das erwähnt haben. Samsung ist hier aber nicht besonders stark, was wohl am Exynos-Chip liegt, denn US-Modelle mit Qualcomm sind besser.

Samsung Galaxy S22 Ultra vs. Xiaomi 12 Pro = 4:3

Samsung vs. Xiaomi: Preis

Ganz klarer Punkt für Xiaomi, die mit 1050 Euro nicht nur 200 Euro günstiger in der Basis sind, auch hier gibt es (wie bei Samsung) einen starken Preisverfall. Sucht man bei Amazon, findet man selbst die große Version meistens für unter 1.000 Euro.

Der ganz klare Preis-Leistungs-Sieger wie früher ist Xiaomi nicht mehr, das muss man auch ganz klar sagen. Ganz so eindeutig ist dieser Punkt für mich also nicht.

Samsung Galaxy S22 Ultra vs. Xiaomi 12 Pro = 4:4

Samsung vs. Xiaomi: Sonstiges

Beide Flaggschiffe haken das ab, was ich 2022 von ihnen erwarte. Passable Stereo-Speaker, eine IP-Zertifizierung, kabelloses Laden und mehr. Doch gibt es etwas, womit sich ein Modell abhebt? Ja, Samsung hat direkt zwei gute Argumente dabei.

Da wäre einmal der S Pen, der mir zwar nicht so extrem wichtig ist, aber er bringt eben auch keinen Nachteil mit und daher ist er ein Pluspunkt. Und es gibt UWB, was für den Digital Key wichtig ist, den immer mehr Autohersteller verbauen.

Für viele mögen das jetzt keine gravierenden Dinge sein, aber wir bewegen uns im Jahr 2022 auf einem extrem hohen Niveau, wo fast alles identisch ist, da alle bei den gleichen Zulieferern einkaufen. Und daher geht es eben um diese Details.

Samsung Galaxy S22 Ultra vs. Xiaomi 12 Pro = 5:4

Samsung vs. Xiaomi: Fazit

Xiaomi ist mittlerweile ganz oben angekommen, allerdings trifft das auch auf den Preis zu. Über 1.000 Euro UVP für das Flaggschiff sind normal und dann kommt da vielleicht noch eine Ultra-Version im zweiten Halbjahr. Allerdings fehlt dem Xiaomi 12 Pro in meinen Augen dieses kleine Extra, was es dann doch irgendwie abhebt.

Sagen wir es mal so: Es wäre mir egal, ob man mit ein OnePlus 10 Pro oder Xiaomi 12 Pro hinlegt, das sind fast identische Smartphones. Samsung hebt sich da aber doch noch etwas mehr ab und daher bleibt das Galaxy S22 Ultra mein Favorit.

Und wie immer gilt: Beide Android-Flaggschiffe bekommen von mir eine klare Empfehlung, aber es bleibt eine subjektive Reihe und da überzeugt mich Samsung in diesem Vergleich etwas mehr. Wie geht es weiter? Vermutlich steht das Sony Xperia 1 IV als nächster Kandidat auf der Liste, da könnte es aber Juni werden.

