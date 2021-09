Endlich! Xiaomi plant mehr Android-Updates

Na also, es tut sich etwas bei der Update-Politik für Android und so langsam geht es aufwärts. Da kann man sich bei Samsung bedanken, die als Marktführer den Druck auf die Konkurrenz in den letzten Jahren durchaus stark erhöht haben.

Xiaomi zieht endlich nach, aber…

Xiaomi hat nun bekannt gegeben, dass man die Update-Politik ebenfalls optimiert und garantiert beim kommenden Xiaomi 11T und Xiaomi 11T Pro, die kommende Woche gezeigt werden, drei große Updates und vier Jahre bei Sicherheitsupdates.

Das bedeutet, dass diese beiden Modelle noch Android 12, Android 13 und Android 14 bekommen werden. Ja, der Zeitpunkt ist nicht ganz optimal, da sie eben noch mit Android 11 auf den Markt kommen, aber es ist immerhin eine Verbesserung.

Und wie sieht es mit anderen Smartphones von Xiaomi aus? Ich gehe davon aus, dass man dieses Versprechen mit einem Xiaomi 12 oder anderen Modellen für 2022 nicht zurückzieht, allerdings wollte man es noch nicht als Standard garantieren.

Und was ist mit älteren Smartphones? Xiaomi prüft „die Möglichkeit, die erweiterten Services für Android-Systeme und Sicherheitsupgrades auf weitere Xiaomi-Geräte zu bringen“. Heißt übersetzt: Vielleicht, hängt dann aber sicher vom Modell ab.

Es tut sich was bei Android-Updates

Ich hätte mir ja ehrlich gesagt direkt eine richtige Roadmap für die Updates und ein klares Versprechen gewünscht. Allerdings vermute ich, dass sowas kommt, Xiaomi wollte den Fokus hier vermutlich zunächst voll auf die neue 11T-Reihe legen.

Samsung hat also vorgelegt und im Juli ist erst OnePlus nachgezogen und nun auch Xiaomi, das erhöht den Druck auf den Rest. Und vor allem auch Google, die mit dem Pixel 6 aber wohl fünf große Android-Updates garantieren werden.

Android-Smartphones sind jedenfalls so gut geworden, dass dieser Schritt mit Blick auf die Nachhaltigkeit überfällig war. Als iPhone-Nutzer sind drei große Updates zwar nicht bahnbrechend, aber es entwickelt sich in die richtige Richtung.

