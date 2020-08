Satellite versteht sich mit IFTTT und Webhooks

Über Satellite hatten wir hier schon ein paar mal berichtet. Satellite macht kurz gesagt die Handynummer nicht mehr von einer SIM-Karte abhängig. Mehr dazu könnt ihr beispielsweise hier bei uns nachlesen.

Neu ist nun die Option Anrufe über Satellite Plus auch via Webhooks und IFTTT smart zu nutzen. Im Beispiel wird gezeigt, wie ein Anruf automatisch die vorhandenen Philips Hue-Lampen blinken lässt. Dies wird dann auch in einer großen Schritt-für-Schritt-Anleitung auf dem Satellite-Blog gezeigt.

Im Grunde wird dort dann nur der Satellite-Service an Webhooks angebunden, die Philips Hue-Lampen verbunden und dann noch das IFTTT-Rezept mit Satellite verbunden werden. Schaut gern in den oben verlinkten Blog-Beitrag für eine ausführliche und bebilderte Anleitung.

Der Weg an sich ist noch nicht das Gelbe vom Ei und kann noch optimiert werden, aber dazu sollen in Zukunft noch weitere Anleitungen folgen und man sieht auf diese Weise schon einmal sehr schön, was aktuell und in Zukunft möglich ist.

