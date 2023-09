1&1 Mobilfunknetz: Eigene Tarife ab Dezember 2023

Die 1&1 Mobilfunk GmbH, eine Tochtergesellschaft der 1&1 AG, hat mit Vodafone im August 2023 einen umfassenden National Roaming-Vertrag geschlossen. Diese Vereinbarung ermöglicht 1&1 Kunden die Nutzung von 5G in Gebieten, in denen das neue 1&1 Netz während der Aufbauphase noch nicht verfügbar ist.

Die technische Umsetzung des 5G-Roamings durch Vodafone ist ab dem 1. Juli 2024 möglich, spätestens jedoch ab dem 1. Oktober 2024. Bis dahin wird 1&1 das nationale Roaming von Telefónica nutzen, das jedoch nur den 4G-Standard abdeckt.

1&1 Mobilfunknetz: Übergangsphase mit 5G-MVNO

Um in der Übergangsphase zwischen der Einführung von 4G-basierten Mobilfunkdiensten (mit Telefónica-Roaming) und der geplanten Einführung von 5G-Roaming (durch Vodafone) „wettbewerbsfähige Tarife“ anbieten zu können, wird 1&1 5G-Neukunden vorübergehend Tarife auf Basis von 5G-MVNO-Vorleistungen von Vodafone anbieten. Die 4G-Tarife wird 1&1 weiterhin im eigenen Netz unter Nutzung des National Roaming von Telefónica anbieten.

Die Entscheidung über die Verlängerung des von der Bundesnetzagentur bis Ende 2023 genehmigten Parallelvertriebs wird im November 2023 erwartet. 1&1 plant, ab Dezember 2023 mobile 4G-Dienste im eigenen Netz anzubieten und zusätzlich übergangsweise bis Sommer 2024 5G-Tarife auf Basis der MVNO-Vorleistungen von Vodafone anzubieten.

Ralph Dommermuth, CEO der 1&1 AG, betonte, dass die 1&1 Gruppe in den vergangenen Monaten die Voraussetzungen für die Einführung von Mobilfunkdiensten auf Basis der OpenRAN-Technologie in ihrem Netz geschaffen habe. Das Unternehmen habe intensiv an der Zertifizierung und Erprobung der Mobilfunkdienste sowie an der Anbindung der Rechenzentren und Antennenstandorte gearbeitet, um eine flächendeckende Mobilfunkversorgung zu gewährleisten.

MVNO ist die Abkürzung für „Mobile Virtual Network Operator“ oder zu Deutsch „Mobilfunk-Service-Provider“. Ein MVNO ist ein Unternehmen, das Mobilfunkdienste anbietet, ohne über ein eigenes physisches Mobilfunknetz zu verfügen. Stattdessen mietet ein MVNO die Netzkapazität und Infrastruktur eines oder mehrerer etablierter Mobilfunknetzbetreiber, um seine Dienste anzubieten.

