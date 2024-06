17 Millionen profitieren: Tagesschau macht komplexe Nachrichten für alle zugänglich

Die Tagesschau hat ein neues Nachrichtenformat in einfacher Sprache gestartet, um den rund 17 Millionen Menschen in Deutschland mit Schwierigkeiten beim Verstehen komplexer Texte den Zugang zu Nachrichten zu erleichtern.

Dieses Format wird von Montag bis Freitag produziert und fasst die wichtigsten Themen des Tages zusammen. Die Sendung wird um 19 Uhr auf tagesschau24 ausgestrahlt und ist ab 18 Uhr auf tagesschau.de, in der Tagesschau-App sowie in der ARD-Mediathek und auf YouTube verfügbar.

Laut der LEO-Studie 2018 lesen und schreiben rund 17 Millionen Menschen im Alter von 18 bis 64 Jahren in Deutschland auf dem Niveau der vierten Klasse oder schlechter. Begründet liegt dies in mangelnder Bildung, Hör-, Lese- oder Lernschwächen oder weil sie erst Deutsch lernen.

Tagesschau setzt auf vereinfachte Version der Standardsprache

Die Tagesschau in einfacher Sprache richtet sich an diese Menschen und auch an diejenigen, die nach einem anstrengenden Tag schnell und verständlich informiert werden wollen, so heißt es in der Meldung zu dem neuen Service. Das Angebot ergänzt die barrierefreien Nachrichtenformate der ARD, wie Nachrichten in Gebärdensprache.

Die Themen der Sendung stammen aus der regulären Tagesschau, werden jedoch neu formuliert und langsamer gesprochen, um sie verständlicher zu machen. Einfache Sprache ist dabei eine vereinfachte Version der Standardsprache, die sich von der Leichten Sprache unterscheidet, die noch stärker vereinfacht und reguliert ist.

