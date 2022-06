1899: Netflix zeigt Teaser für Serie der Dark-Macher

Dark ist für mich eine der besten Serien auf Netflix. Sowohl bei der Story, beim Anspruch, bei der Musik und bei der Bilddarstellung. Ich wusste nicht, dass die Macher eine neue Serie in Planung haben, doch die kommt im Herbst zu Netflix.

Netflix konnte einige bekannte Gesichter für die neue Serie gewinnen, eins davon wird den Dark-Fans direkt bekannt vorkommen: Andreas Pietschmann. Der Trailer sieht interessant aus, 1899 wird definitiv auf meiner Watchlist bei Netflix landen.

Die Thriller-Mystery-Serie handelt von einer Gruppe von Migrant*innen aus ganz Europa, die sich an Bord der „Kerberos“ auf den Weg in die USA machen. Die Reisenden eint die Hoffnung auf das neue Jahrhundert und ihre Zukunft im Ausland. Doch als sie auf offener See auf ein anderes Schiff stoßen, nimmt ihre Reise eine unerwartete Wendung. Was sie an Bord vorfinden, wird ihre Überfahrt ins gelobte Land in ein albtraumhaftes Rätsel verwandeln.