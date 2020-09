1&1 All-Net-Flat: Neue Preisanpassungen bei der Hardware

Bei 1&1 gibt es im Mobilfunkbereich verschiedene All-Net-Flat-Tarife. Diese könne in zwei Netzen (Telefónica und Vodafone), mit und ohne Hardware oder auch als Young-Tarife gebucht werden.

Aktuell nimmt 1&1 erneut einige Anpassungen bei der Hardware vor, welche ich in diesem Beitrag an euch weiterreiche. In erster Linie gibt es einen Überblick über die Preisanpassungen im Geräte-Angebot im Verbund mit den 1&1 All-Net-Flat-Tarifen für den September 2020.

Diese schauen wie folgt aus …

1&1 Hardware-Preisanpassungen

Samsung Galaxy S20 / S20+ Varianten (4G/5G sowie mit und ohne Watch)

Preissenkung um 28,- EUR im Verbund mit einer 1&1 All-Net-Flat S und M

Preissenkung um 42,- EUR im Verbund mit einer 1&1 All-Net-Flat L, XL und XXL

Samsung Galaxy S10 (Standalone und mit Tab)

Preissenkung um 18,- EUR im Verbund mit einer 1&1 All-Net-Flat S

Preissenkung um 48,- EUR im Verbund mit einer 1&1 All-Net-Flat M

Apple iPhone 11 Pro

Preissenkung um 10,- EUR im Verbund mit einer 1&1 All-Net-Flat M

Preiserhöhung um +4,- EUR im Verbund mit einer 1&1 All-Net-Flat L, XL und XXL

Apple iPhone 11 Pro Max

Preissenkung um 28,- EUR im Verbund mit einer 1&1 All-Net-Flat L, XL und XXL

NEU: Samsung Galaxy Fold2 5G

Vorvermarktung bis 17.09.2020

Farben: Mystic Black & Mystic Bronze

UVP 1.999,- EUR

Entfall folgender Geräte:

Huawei P smart 2019

Huawei P30 lite in Breathing Crystal & Weiß & Watch GT 2 Bundle

Samsung S10+ grün & Watch Active 2 Bundle

Immer noch zu haben ist die 1&1 All-Net-Flat Tarife (SIM only) mit bis zu zehn Monaten reduzierter Grundgebühr. Dazu gibt es wie üblich die 1&1-Services „Alt gegen Neu“, „24h Austausch Service“ sowie „Priority Hotline“.

