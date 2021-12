1&1 DSL mit Wechsel-Service: Bis zu 10 Monate keine Grundgebühr und Wi-Fi 6-Router

Im Rahmen der neuen TKG-Novelle können Kunden nach Ablauf der Mindestvertragslaufzeit innerhalb von einem Monat ihren DSL-Anbieter wechseln. Bei 1&1 will man daher einen Wechsel-Service etablieren. Für einen Wechsel übernimmt 1&1 die Formalitäten, kündigt den bestehenden Internetvertrag und sorgt für einen „unterbrechungsfreien Wechsel“ zu 1&1 DSL.

Sofern der Kunde keinen Router zur Verfügung hat, ist optional auch die DSL-Hardware enthalten: Die 1&1 Home Server werden mit bis zu 150 GB Cloud-Speicher die ersten zehn Monate für 0 Euro angeboten. Ab dem 11. Monat gelten die regulären Konditionen. Sowohl der 1&1 HomeServer+ als auch der 1&1 HomeServer Speed+ sind mit Wi-Fi 6-Technologie ausgestattet.

1&1 DSL bis zu 10 Monate ohne Grundgebühr

Zusätzlich bietet 1&1 den 1&1 DSL-Anschluss ab 50 Mbit/s inklusive WLAN-Router und Cloud-Speicher in den ersten zehn Monaten ab sofort für einen „Grundpreis von 0 Euro“ an. Die Kostenersparnis beträgt damit rechnerisch bis zu knapp 400 Euro. Ein Grundpreis von 0 Euro in den ersten zehn Monaten gilt konkret für die Tarife 1&1 DSL 50, DSL 100, DSL 250 und Glasfaser 1.000. Aber Obacht: Die Bereitstellungsgebühr beträgt einmalig 67,40 Euro.

Darüber hinaus wird der Tarif 1&1 DSL 16 für 9,99 Euro anstatt monatlich 29,99 Euro angeboten. Die reduzierte Grundgebühr in diesem Tarif gilt für sechs Monate.

Alle 1&1 DSL-Tarife beinhalten eine Internet-Flat ohne Zeit- oder Volumenbegrenzung und eine Telefon-Flatrate ins deutsche Festnetz. Es gilt jeweils eine Vertragslaufzeit von mindestens 24 Monaten. Alle Informationen zum 1&1 DSL-Angebot, zur Hardware und Optionen sowie Bestellmöglichkeiten sind online verfügbar.

Unseren Tarifvergleich für Festnetz-Internet aus dem Bereich DSL und Kabel findet ihr hier.

