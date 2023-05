1&1 Mobilfunk: Neue Aktionen gestartet

Ab heute laufen bei 1&1 Mobilfunk wieder verschiedene Aktionen. Dabei gibt es unter anderem mehr Datenvolumen.

Ab sofort stockt 1&1 das Datenvolumen für zwei beliebte Tarife auf. Bis zu 60 % mehr „5G Highspeed“ gibt es somit in den Tarifen All-Net-Flat L und XL. In der All-Net-Flat L geht es von 25 GB auf 40 GB und in der All-Net-Flat XL von 50 GB auf 60 GB. Außerdem dürfen sich neue Kunden über Rabatte beim Bereitstellungspreis und ausgewählten Bundle-Angeboten freuen.

Der Bereitstellungspreis der 1&1 All-Net-Flat-Tarife wurde von 39,90 € auf 19,90 € angepasst (der XS-Tarif ist davon ausgenommen). Auch gibt es Preisanpassungen auf ausgewählte Bundle Hardwaregeräte folgender Marken:

Samsung: Preissenkung bis zu 150 € Samsung Galaxy S23 ANF LTE S: die ersten 6 Monate für 9,99 €, danach für 64,99 €

Apple: Preissenkung bis zu 180 € z.B. iPhone 14 Pro Max ANF LTE M: die ersten 6 Monate für 54,99 €, danach für 84,99 €

Xiaomi: Preissenkung bis zu 72 € z.B. Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G ANF LTE S: die ersten 6 Monate für 16,99 €, danach für 36,99 €



Alle 1&1 All-Net-Flat Tarife beinhalten eine Telefonie- und SMS-Flat ins deutsche Festnetz sowie in alle deutschen Mobilfunknetze. Die Telefonie-Flat, SMS-Flat und das Inklusiv-Datenvolumen des jeweiligen Tarifs können kostenlos auch im EU-Ausland genutzt werden.

In unserem Tarifvergleich kann das persönliche Nutzungsverhalten vorab festgelegt werden, um bestmöglich zugeschnittene Tarife zu finden.

