1&1 All-Net-Flat: Neue Hardware-Preisanpassungen und Aktionen

Bei 1&1 gibt es im Mobilfunkbereich verschiedene All-Net-Flat-Tarife. Diese könne in zwei Netzen (Telefónica und Vodafone), mit und ohne Hardware oder auch als Young-Tarife gebucht werden.

Aktuell nimmt 1&1 erneut einige Anpassungen bei der Hardware vor, welche ich in diesem Beitrag an euch weiterreiche. In erster Linie gibt es einen Überblick über die Preisanpassungen im Geräte-Angebot im Verbund mit den 1&1 All-Net-Flat-Tarifen. Auch gibt es einen neuen Aktionstarif.

Diese Neuerungen schauen wie folgt aus …

1&1: Aktuelle Preisanpassungen und Aktionen

Ab sofort gibt es folgenden Portfolio- und Preisanpassungen bei ausgewählten Smartphones.

NEU: 1&1 All-Net-Flat 1GB Aktionstarif

In Verbindung mit dem Samsung Galaxy A21s für: 1&1 All-Net-Flat 1 GB 10 Monate nur 4,99 EUR, danach 19,99 EUR und 0,- EUR Einmalpreis

In Verbindung mit dem Samsung Galaxy S20 FE für: 1&1 All-Net-Flat 1 GB 10 Monate nur 9,99 EUR, danach 29,99 EUR und 0,- EUR Einmalpreis



Weitere Aktions-Tarifanpassungen

SIM Only 1&1 All-Net-Flat S – 5G XXL – “6 Monate gratis”

1&1 All-Net-Flat S jetzt mit 5 GB statt 3 GB monatliches Datenvolumen

Änderung Bereitstellungsgebühr mit Hardware auf 39,90 EUR statt 29,90 EUR / ohne Hardware für nur 19,90 EUR statt 39,90 EUR

Ende: Sky Ticket Special am gestrigen 15.10.2020

NEU: Apple iPhone 12

iPhone 12 ( 64 GB /128 GB /256 GB; Farben: Grün, Blau, Schwarz, Weiß, Rot) 1&1 All-Net-Flat LTE S (5 GB Datenvolumen): ab 34,99EUR/Monat 1-10, danach 59,99EUR/Monat und 0,- EUR Einmalpreis. 1&1 All-Net-Flat LTE M (10 GB Datenvolumen): ab 39,99EUR/Monat 1-10, danach 64,99EUR/Monat und 0,- EUR Einmalpreis. 1&1 All-Net-Flat LTE L (20 GB Datenvolumen): ab 42,99EUR/Monat 1-10, danach 67,99EUR/Monat und 0,- EUR Einmalpreis. 1&1 All-Net-Flat LTE 5G XL (40 GB Datenvolumen): ab 47,99EUR/Monat 1-10, danach 72,99EUR/Monat und 0,- EUR Einmalpreis. 1&1 All-Net-Flat LTE 5G XXL (100 GB Datenvolumen): ab 52,99EUR/Monat 1-10, danach 77,99EUR/Monat und 0,- EUR Einmalpreis.



NEU: Apple iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro (128 GB /256 GB /512 GB; Farben: Silber, Graphit, Gold, Pazifikblau) 1&1 All-Net-Flat LTE S (5 GB Datenvolumen): ab 34,99EUR/Monat 1-10, danach 59,99EUR/Monat und 0,- EUR Einmalpreis. 1&1 All-Net-Flat LTE M (10 GB Datenvolumen): ab 39,99EUR/Monat 1-10, danach 64,99EUR/Monat und 0,- EUR Einmalpreis. 1&1 All-Net-Flat LTE L (20 GB Datenvolumen): ab 42,99EUR/Monat 1-10, danach 67,99EUR/Monat und 0,- EUR Einmalpreis. 1&1 All-Net-Flat LTE 5G XL (40 GB Datenvolumen): ab 47,99EUR/Monat 1-10, danach 72,99EUR/Monat und 0,- EUR Einmalpreis. 1&1 All-Net-Flat LTE 5G XXL (100 GB Datenvolumen): ab 52,99EUR/Monat 1-10, danach 77,99EUR/Monat und 0,- EUR Einmalpreis.



1&1 mit weiteren Preisanpassungen bei der Hardware

iPhone 11 (alle Speichervarianten): Preissenkung um bis zu -70EUR in allen 1&1 All-Net-Flat Tarifen

iPhone 11 mit AirPods (alle Speichervarianten). Preissenkung um bis zu -70EUR in allen 1&1 All-Net-Flat Tarifen

iPhone XR (alle Speichervarianten Preissenkung um bis zu -136EUR in allen 1&1 All-Net-Flat Tarifen

Oppo Reno 4 Pro Preissenkung um bis zu -78EUR in allen 1&1 All-Net-Flat Tarifen

Oppo Reno 4 Z Preissenkung um bis zu -34EUR in allen 1&1 All-Net-Flat Tarifen

Samsung Galaxy S20 FE 4 Preissenkung um bis zu -142 EUR in den 1&1 All-Net-Flat Tarifen S und M Preiserhöhung um 42EUR in den 1&1 All-Net-Flat Tarifen L – 5G XXL

Samsung Galaxy S20 FE 5G Preissenkung um bis zu -190 EUR in den 1&1 All-Net-Flat Tarifen

Samsung Galaxy S20 4 & 5G+ Preissenkung um -100EUR in den 1&1 All-Net-Flat Tarifen S und M

Samsung Galaxy S20+ 4 & 5G Preiserhöhung um bis zu 20 EUR in den 1&1 All-Net-Flat Tarifen L – 5G XXL Preissenkung um -70EUR in den 1&1 All-Net-Flat Tarifen S und M

Samsung Galaxy Z Fold2 5G Preiserhöhung um 50 EUR in allen 1&1 All-Net-Flat Tarifen

Samsung Galaxy Note 20 5G Preiserhöhung um 24EUR in allen 1&1 All-Net-Flat Tarifen

Samsung Galaxy Note 20 Ultra Preissenkung um bis zu -48EUR in allen 1&1 All-Net-Flat Tarifen



Weiterhin zu haben ist die 1&1 All-Net-Flat Tarife (SIM only) mit bis zu sechs Monaten reduzierter Grundgebühr. Dazu gibt es wie üblich die 1&1-Services „Alt gegen Neu“, „24h Austausch Service“ sowie „Priority Hotline“.

