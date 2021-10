20 GB Datenvolumen für 13,99 Euro : handyvertrag.de reduziert mehrere Tarife

Handyvertrag.de, ein Mobilfunkangebot der Drillisch Online GmbH, reduziert ab heute erneut die Preise für verschiedene LTE-Tarife. Bis zu 20 GB Datenvolumen kann man dabei buchen.

Nutzer mit einem etwas höheren Bedarf an mobilem Datenvolumen kommen vermutlich mit dem LTE 20 GB-Vertrag auf ihre Kosten. Dieser steht ab sofort monatlich für 13,99 EUR bereit – inklusive sind 60 Minuten Telefonie sowie EU-Roaming. Wie bereits im Tarifnamen zu erkennen ist, gibt es hier also keine Allnet-Flat, dafür aber eben einen geringeren monatlichen Grundpreis.

-->

Auch Tarife mit Telefon-Flat in der Aktion

Wer weniger mobiles Internetvolumen benötigt, kann mit dem Tarif LTE All 10 GB in der aktuellen Aktionswoche etwas sparen. handyvertrag.de reduziert die Kosten um über 50 Prozent von 22,99 EUR auf 9,99 EUR pro Monat. Alternativ steht ein weiterer Aktionstarif bereit: Der Tarif LTE All 3 GB, dessen Datenvolumen auf insgesamt 6 GB verdoppelt wird. Gleichzeitig reduzieren sich die monatlichen Kosten von 7,99 EUR auf 6,99 EUR.

Die beiden zuletzt genannten Tarife beinhalten neben einer Telefon-Flat auch einen SMS-Flat sowie EU-Roaming. Unterwegs ist man im Netz von Telefónica Deutschland. Neukunden erhalten zudem einen Wechselbonus in Höhe von 6,82 Euro. Voraussetzung hierfür ist die Mitnahme der Rufnummer von einem anderen Anbieter. Gebucht werden können die Tarife bis Dienstag, den 26. Oktober 2021 um 11 Uhr.

Zu den Aktionstarifen →

In unserem Tarifvergleich für Mobilfunktarife kann das persönliche Nutzungsverhalten vorab festgelegt werden, um bestmöglich zugeschnittene Tarife zu finden.

Bitte aktivieren Sie JavaScript, um den Tarifvergleich nutzen zu können.

-->

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->