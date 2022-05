4 GB Crash Allnet-Flat im Telekom-Netz für 5,99 Euro mtl.

Bei den „Crash Tarifen“ gibt es über das Partnernetzwerk Vitrado ab sofort ein neues Angebot im Telekom-Netz.

So ist dort ab sofort die Crash LTE Allnet-Flat 4 GB im Telekom-Netz für 5,99 Euro pro Monat zu haben. Dieser Tarif beinhaltet eine LTE-Internet-Flat mit 4 GB (bis zu 25 Mbit/s Downstream), eine Allnet-Flat für Telefonie & SMS in alle deutschen Netze sowie EU-Roaming. Auch ist der Tarif bereit für die Nutzung von VoLTE sowie WLAN Call.

Es gibt einen Anschlusspreis von 9,99 Euro, aber keine Versandkosten. Wie bei den Crash-Tarifen üblich, fällt eine Mindestlaufzeit von zwei Jahren an. Länger sollte man den Tarif auch nicht nutzen, denn ab dem 25. Monat wird er teurer. Was sagt unser Tarifvergleich? Der Preis geht für einen 4-GB-Tarif im Telekom-Netz in Ordnung.

Crash Allnet-Flat 4 GB Telekom Details

4 GB LTE Datenvolumen mit bis zu 25Mbit/s

FLAT Telefonie & SMS

Telekom-Netz

VoLTE & WiFi-Call fähig

Flat EU-Roaming

flexibler Vertragsbeginn möglich (bis 30.06.)

5,99 Euro pro Monat für 24 Monate

Anschlusspreis einmalig 9,99 Euro

